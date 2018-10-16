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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 11:22 16.10.2018 - 11:22

Лондон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы увеличиваются в начале торгов во вторник, восстанавливаясь после снижения в предыдущие сессии. При этом британский индекс снижается на опасениях по поводу Brexit.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:00 МСК увеличился на 0,46% и составил 360,95 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,26% на заявлениях председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что вариант, при котором Великобритания выйдет из ЕС без соглашения с Брюсселем, на данном этапе представляется очень вероятным.

Французский CAC 40 вырос на 0,2%, германский DAX - на 0,31%. Итальянский FTSE MIB прибавил 1,2%, испанский IBEX 35 - 0,8%.

Как сообщалось, правительство Италии в срок направило проект бюджета на 2019 год на согласование Еврокомиссии. В бюджет на следующий год заложен дефицит в размере 2,4% от ВВП, что значительно превышает ранее согласованные 0,8%. Он предусматривает снижение пенсионного возраста и введение выплат малообеспеченным гражданам.

Проект бюджета вызвал волну критики представителей ряда европейских стран, главным образом в связи с опасениями по поводу роста госдолга Италии, второго по величине в еврозоне. Теоретически Еврокомиссия может потребовать пересмотра проекта, однако ранее такая практика не применялась.

Также во вторник стало известно, что средние недельные зарплаты в Великобритании в июне-августе подскочили на 3,1%, рекордными темпами с начала 2009 года. Безработица в указанный период осталась на уровне 4%.

Тем временем индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики ФРГ на ближайшие полгода (индекс доверия) в октябре рухнул до минус 24,7 пункта по сравнению с минус 10,6 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW. Оценка текущей ситуации ухудшилась до 70,1 пункта с 76 пунктов.

Акции British American Tobacco дешевеют на 1,4%. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции в мире подтвердил прогноз повышения прибыли в 2018 году, однако ухудшила прогноз выручки от продажи устройств для нагревания табака и вейпов.

Цена бумаг Meggitt Plc повысилась на 6%. Британский производитель оборудования для военной отрасли улучшил прогноз роста выручки на текущий год до 7-8% с ранее ожидавшихся 4-6% на фоне сильных результатов за минувший квартал.

Капитализация нидерландского производителя навигационных систем TomTom NV рухнула на 12%. Компания сообщила о выходе на прибыльный уровень в прошлом квартале и улучшила годовой прогноз, при этом объявила о завершении соглашения с Volvo, из-за чего понизила прогноз заказов на следующий год.

Стоимость акций Merck KGaA увеличилась на 1,8%. Фармкомпания подтвердила финпрогнозы на текущий год и объявила о планах получить прибыль в следующем году.

Служба финансово-экономической информации

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