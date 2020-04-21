Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 19:38

Лондон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Западной Европы существенно снизились по итогам торгов во вторник, трейдеры оценивали падение майских фьючерсов на нефть WTI до отрицательного уровня накануне.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов рухнул на 3,39% и составил 324,31 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 упал на 2,96%, германский DAX - на 3,99%, французский CAC 40 - на 3,77%, итальянский FTSE MIB - на 3,59%, испанский IBEX 35 - на 2,88%.

К окончанию торгов в понедельник цена майских фьючерсов на WTI обрушилась до минус $37,63 за баррель. Стоимость WTI упала до отрицательного уровня впервые в истории.

Резкое падение спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса привело к тому, что рынок наводнен нефтью, и резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В связи с этим производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.

"Вчерашний день был тревожным сигналом, и для инвесторов было бы беспечностью игнорировать тот факт, что дешевая нефть означает низкую инфляцию, возросший риск дефолтов, более медленный рост экономики и более существенную политическую неопределенность", - сказал содиректор по инвестициям в Arbuthnot Latham Грегори Пердон, которого цитирует MarketWatch.

Акции крупных европейских нефтепроизводителей подешевели во вторник. Цена бумаг BP снизилась на 3%, Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A) - на 2,5%, Total (SPB: TOT) - на 3,8%.

Внимание участников рынка также было сосредоточено на новостях, касающихся пандемии коронавируса.

Некоторые страны начинают постепенно смягчать ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом.

В ряде регионов ФРГ в понедельник открылись магазины площадью до 800 кв. м, в Берлине это произойдет 22 апреля. В столице уже открыты продуктовые магазины, магазины хозтоваров и некоторых услуг, например, точки по ремонту мобильных телефонов.

В Норвегии с понедельника возобновили работу детские сады, еще через неделю возобновятся занятия в начальной школе и ряде университетов и колледжей. Также могут возобновить работу парикмахерские и другие предприятия в сфере услуг, если в них будут соблюдаться меры по борьбе с распространением вируса.

Стоимость французской Kering SA, владеющей известными модными брендами, снизилась на 3,9%. Компания отчиталась о падении квартальной выручки на 16,4% в условиях пандемии коронавируса. Сопоставимые продажи бренда Gucci упали на 23,2%.

Цена бумаг Volvo снизилась на 3,7%, Daimler - на 4,3%. Компании объявили о создании совместного предприятия для разработки, производства и продажи топливных элементов для транспортных средств большой грузоподъемности.

Акции германской SAP подешевели на 6,6%. Один из генеральных директоров крупнейшего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями Дженнифер Морган покинет компанию в текущем месяце.

Служба финансово-экономической информации

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