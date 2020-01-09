Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 6:55

Лондон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Европейские рынки акций выросли по итогам торгов в среду после снижения в начале сессии, связанного с опасениями эскалации конфликта между США и Ираном.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 0,17% - до 418,36 пункта.

Британский FTSE 100 повысился на 0,01%, французский CAC 40 - на 0,31%, германский DAX - на 0,71%, испанский IBEX 35 - на 0,12%, итальянский FTSE MIB - 0,46%.

Как сообщалось, в ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

Между тем опасения о существенной эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном несколько ослабли, что позволило индексам перейти к росту в ходе торгов.

Опубликованные в среду статданные указали на падение заказов промпредприятий ФРГ в ноябре максимальными темпами с июля.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в ноябре сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, опрошенных Bloomberg, средний прогноз которых предполагал повышение на 0,2%.

Тем временем сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в декабре 2019 года вырос до 101,5 пункта со 101,3 пункта в ноябре, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Аналитики в среднем ожидали повышения индикатора до 101,4 пункта.

Индекс потребительского доверия во Франции, по данным национального статистического управления Insee, в декабре снизился впервые за год, составив 102 пункта против 105 пунктов в ноябре. Показатель стал минимальным с июля. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 104 пунктов.

Акции Sainsbury подешевели на 1,65%. Британская сеть супермаркетов сообщила о падении сопоставимых продаж за 15 недель, завершившихся 4 января, на 0,7%.

Бумаги NMC Health, торгуемые на Лондонской бирже, упали на 15,86%, поскольку два инвестора продали свои доли в сети больниц.

В то же время акции Signify выросли на 2,91%. Аналитики Bank of America повысили рекомендацию по бумагам производителя светового оборудования.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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