Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 18:45

Лондон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы дружно выросли во вторник впервые за пять сессий, активнее всего дорожали бумаги фармацевтических и высокотехнологичных компаний.

Ослабление снижения доходности гособлигаций, рост цен на нефть и надежды на скорое заключение торгового соглашения США и Китая поддерживали подъем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов увеличился на 0,8%, до 377,20 пункта.

Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,9%, германский DAX - на 0,6%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,4%, испанский IBEX 35 почти не изменился.

Процесс выхода Великобритании из ЕС остается в центре внимания инвесторов. Как сообщалось, депутаты британского парламента проголосовали за предоставление им права взять под контроль парламентскую повестку дня в среду, чтобы проголосовать по различным вариантам действий, связанным с Brexit.

Поправка, предложенная бывшим членом Консервативной партии Оливером Летвином, была принята 329 голосами, против выступили 302 парламентария. После голосования правительство сделало резкое заявление, предупредив, что поправка "нарушает баланс между нашими демократическими институтами и создает опасный, непредсказуемый прецедент на будущее".

Пока не ясно, какие именно варианты развития событий будут поставлены на голосование. СМИ отмечают, что всего обсуждалось порядка семи опций - например, выход из ЕС без соглашения, повторный референдум, выход с сохранением членства Великобритании в таможенном союзе ЕС.

Тем временем член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рен заявил агентству Bloomberg, что подробности программы выдачи целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) для банков, скорее всего, будут известны к июню.

Кроме того, во вторник окончательные данные французского национального статистического института Insee подтвердили, что экономика Франции в четвертом квартале 2018 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 0,9% в годовом выражении.

По итогам 2018 года ВВП Франции вырос на 1,6%.

Акции нефтедобывающих компаний Европы подорожали благодаря подъему цен на нефть. Цена бумаг BP и Royal Dutch Shell увеличилась на 0,4%, Total - на 0,7%.

Капитализация британского производителя безалкогольных напитков для коктейлей Fevertree Plc подскочила на 6,2%. Компания объявила о росте доналоговой прибыли в прошлом году на 34%, до 75,6 млн фунтов стерлингов ($100 млн).

Курс акций германской финтех-компании Wirecard взлетел более чем на 25%, самыми быстрыми темпами за 10 лет. Внешнее расследование по обвинениям в мошеннических транзакциях в Азии не выявило существенных нарушений, объявила компания.

Тем временем европейский автомобильный сектор завершил сессию в минусе после того, как BMW предупредил о сокращении доналоговой прибыли в текущем году.

Котировки бумаг BMW упали на 1,4%, Volkswagen - на 0,5%, Peugeot - на 0,3%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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