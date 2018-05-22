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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 19:02 22.05.2018 - 19:02

Лондон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно завершили торги во вторник в "зеленой зоне".

Участники рынка продолжают реагировать на снижение рисков торговой войны между Китаем и США, заявления руководителей Федрезерва и политические новости из Великобритании и Италии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,3% и составил 396,94 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 повысился на 0,2%, обновив исторический максимум третью сессию подряд. На слушаниях в парламенте руководители Банка Англии, включая его управляющего Марка Карни, выступили в защиту текущей денежно-кредитной политики и заявили об отсутствии необходимости дополнительно уточнять прогнозы процентных ставок.

Французский CAC 40 прибавил 0,1%, DAX - 0,7%. Вместе с тем испанский IBEX 35 поднялся на 0,7%, итальянский FTSE MIB - на 0,5%.

Шведский OMX Stockholm 30 снизился на 0,1%. Уровень безработицы в Швеции вырос в апреле до 6,8% с 6,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения до 6,6%.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер по-прежнему поддерживает повышение базовой ставки американским центробанком и открыт к более быстрому ужесточению кредитно-денежной политики.

В следующий раз ставка может быть повышена Федеральной резервной системой (ФРС) "уже в июне", однако это будет зависеть от статданных по экономике США, сказал П.Харкер в ходе финансового семинара, проводившегося организацией исполнительных директоров.

В среду будет опубликован протокол майского заседания ФРС.

Итальянские гособлигации подорожали во вторник, их доходность снизилась с максимума за год, который был достигнут накануне в связи с опасениями, что новое правительство Италии не станет соблюдать обязательства страны по предельным нормам государственного долга и бюджетного дефицита.

Курс акций германской сталелитейной компании Thyssenkrupp подскочил на 9,1%. Хеджевый фонд Elliott начал скупать акции Thyssenkrupp, в ближайшие недели его доля может возрасти до 3-5%, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их данным, Elliott захочет поменять гендиректора концерна Хайнриха Хисингера.

Котировки акций европейских автомобилестроительных компаний выросли после того, как Китай объявил о снижении пошлин на импортные автомобили с 25% до 15% с 1 июля. BMW прибавила 1,8%, Volkswagen - 1,9%, Daimler - 1,5%, Renault - 0,6%.

Цена бумаг французской Bouygues SA, владеющей строительными, промышленными и телекоммуникационными активами, выросла на 4,5%, максимальными темпами с ноября. Как заявил в интервью Le Monde глава французского регулятора телекоммуникационной отрасли ARCEP Себастьян Сориано, власти теперь благожелательнее относятся к сделкам M&A в силу изменившихся обстоятельств.

Стоимость акций Altice подскочила более чем на 60%. Накануне акционеры Altice одобрили ее разделение на две независимые компании: Altice USA и Altice Europe. Кроме того аналитики считают, что изменение позиции ARCEP по M&A положительно скажется на деятельности Altice, пишет агентство Bloomberg.

Капитализация британской мясоперерабатывающей компании Cranswick Plc поднялась до рекорда во вторник после объявления об увеличении годовой прибыли на 22% и повышении дивидендов.

Акции Credit Agricole подешевели на 2%, несмотря на то, что банк выиграл налоговый спор с властями Франции о вычете списаний в размере 2,3 млрд евро в связи с продажей греческого банка Emporiki в 2012 году.

Курс ценных бумаг британской National Grid Plc опустился на 0,2%. Регулятор электроэнергетической отрасли OFGEM объявил о начале расследования в отношении прогнозов National Grid для рынка электроэнергии.

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