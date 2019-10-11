Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 18:51

Лондон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в пятницу существенным повышением, поддерживаемые оптимизмом в отношении торговых переговоров США и Китая, а также надеждами на заключение сделки по Brexit.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам сессии увеличился на 2,3% и составил 391,61 пункта. Это максимальный дневной прирост с 4 января. За неделю индекс прибавил 3%.

Британский индикатор FTSE 100 за день поднялся на 0,8%, германский DAX - на 2,9%, французский CAC 40 - на 1,7%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили по 1,9%.

Центральным событием для участников рынка остаются американо-китайские торговые переговоры, которые возобновились в Вашингтоне в пятницу.

Как стало известно из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом, президент США Дональд Трамп в пятницу вечером проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Это станет первой личной встречей между представителями двух стран на таком высоком уровне с конца июля.

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре. Взамен Китай готов пойти на некоторые уступки, в том числе увеличить закупки в Штатах сельхозтоваров.

Также трейдеры следили за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Европейского союза, который намечен на 31 октября.

Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в пятницу призвал перейти к детальному обсуждению чернового плана соглашения о выходе Британии из ЕС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее в пятницу сообщалось, что Барнье встретился за завтраком в Брюсселе с министром Великобритании по Brexit Стивеном Баркли, чтобы обсудить перспективы возможного соглашения. Они назвали эту встречу конструктивной.

Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил оптимизм по поводу возможности сделки с Великобританией. Туск подчеркнул, что после встречи британского премьера Бориса Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром "оба впервые увидели путь к сделке", сообщил телеканал Sky News.

Опубликованные в пятницу статданные указали, что потребительские цены в Германии в сентябре выросли минимальными темпами за три года.

Потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Европейского союза, увеличились в прошлом месяце на 0,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Относительно августа цены снизились на 0,1%.

Рост цен в годовом выражении стал минимальным с ноября 2016 года. В помесячном выражении цены снижаются второй месяц подряд, чего не наблюдалось с конца 2017 года.

Акции германской SAP SE подскочили в цене на 9,2%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями объявил в пятницу об уходе в отставку главного исполнительного директора Билла Макдермотта, возглавлявшего компанию с 2014 года. Теперь должность CEO достанется сразу двум топ-менеджерам - главе облачного бизнеса Дженнифер Морган и операционному директору Кристиану Кляйну. Также в пятницу SAP опубликовала предварительную отчетность за третий квартал. В сообщении компании говорится, что ее прибыль в расчете на акцию в июле-сентябре составила 1,04 евро, что оказалось существенно лучше прогноза рынка на уровне 0,82 евро.

Цена бумаг французской Renault SA выросла на 5,1%. Как стало известно в пятницу, совет директоров компании принял решение лишить Тьерри Боллоре постов главного исполнительного директора и президента Renault. Обязанности гендиректора на временной основе перейдут к финансовому директору компании Клотильде Дельбо, сообщается в пресс-релизе Renault.

Тем временем бумаги Publicis Groupe SA рухнули на 14,5%, после того как французский рекламный холдинг зафиксировал падение органических продаж в третьем квартале на 2,7%, не оправдав ожиданий аналитиков. Согласно прогнозу Publicis, органическая выручка по итогам года снизится на 2,5%, что также хуже ожиданий.

Акции конкурирующей WPP также снизились в цене, потеряв 3,4%.

Котировки акций Hugo Boss AG упали на 9,1%, так как германский производитель одежды и аксессуаров сообщил об ухудшении рыночной конъюнктуры в Северной Америке, а также отметил, что политические беспорядки и демонстрации в Гонконге "крайне негативно сказались" на его деятельности в регионе.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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