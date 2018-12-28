Рынки акций Европы выросли в пятницу самыми быстрыми темпами за 3 недели

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 18:20

Лондон. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Рынки акций Западной Европы в пятницу продемонстрировали самый быстрый подъем с апреля, при этом сохранялась повышенная волатильность.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу сессии поднялся на 2% - до 336,23 пункта, прирост стал максимальным с 11 декабря. По итогам недели индикатор снизился на 0,1%.

Британский индекс FTSE 100 увеличился на 2,3%, французский CAC 40 и германский DAX - на 1,7%, испанский IBEX 35 - на 1,6%, итальянский FTSE MIB - на 1,4%.

Многие европейские биржи проводят торги 31 декабря, хотя сессия будет сокращенной. С начала 2018 года Stoxx 600 потерял 13,6%, FTSE 100 - 12,4%, CAC 40 - 12%, DAX - более 18%, тогда как в Италии наблюдалось падение на 1,2%, в Испании - на 15,4%.

Ситуация вряд ли существенно изменится в понедельник, поэтому годовое падение в Европе будет самым значительным с 2008 года.

Оптимизма европейскому рынку акций в пятницу придало восстановление американских индексов накануне. Так, индекс S&P 500, в ходе торгов падавший на 2,9%, завершил сессию ростом на 1,1% - такое изменение динамики стало самым резким с 2010 года.

"Похоже, рынки акций наконец-то испытали подъем - так сказать, в последние часы уходящего года. Однако восстановление, похоже, носит технический характер", - отметил главный инвестиционный директор Syz Asset Management Фабрицио Квиригетти.

Вместе с тем некоторые аналитики отмечают, что после спада на рынке акций обязательно наступит подъем, когда инвесторы решат, что котировки упали слишком низко и акции теперь стоят мало.

В этом смысле ожидаемые умеренные темпы роста экономики еврозоны в первом и последующих кварталах 2019 года могут стать преимуществом, потому что это укрепит уверенность рынка в том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) не станет повышать ставки раньше конца лета 2019 года и не будет резко поднимать их в дальнейшем.

Максимальный рост в пятницу показали акции компаний высокотехнологичного и горнодобывающего сектора.

Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP увеличились на 1,6% на торгах в Лондоне, второй по величине компании отрасли Rio Tinto - на 1,4%. ArcelorMittal прибавила 1,1%, Glencore - 2,9%.

Цена бумаг Royal Dutch Shell поднялась на 2,3% на новости, что компания договорилась о продаже активов в Новой Зеландии австрийской OMV за $578 млн.

Капитализация других крупных нефтедобывающих компаний также выросла в пятницу на фоне повышения цен на нефть. Стоимость бумаг BP Plc увеличилась на 3,5%, Total SA - на 1,6%.

Служба финансово-экономической информации

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