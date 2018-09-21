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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 18:55 21.09.2018 - 18:55

Лондон. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы в пятницу присоединились к общемировому ралли и продемонстрировали уверенный подъем. По итогам недели рынок показал самый значительный рост с марта, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся к концу торгов на 0,4% - до 384,29 пункта, максимума за три недели. В лидерах роста - производители сырья, которые реагируют на повышение цен, а также финансовые компании - рост доходности гособлигаций благоприятен для банков и страховщиков.

За неделю Stoxx 600 вырос на 1,7%.

Французский CAC 40 прибавил в пятницу 0,8%, германский DAX - 0,9%, итальянский FTSE MIB - 0,7%.

Британский FTSE 100 подскочил на 1,7% на фоне самого быстрого ослабления фунта стерлингов за 10 месяцев.

Переговоры Лондона и Брюсселя вокруг условий выхода Великобритании из Европейского Союза зашли в тупик, и прозвучавший в Зальцбурге ответ европейской стороны на предложения Британии был неприемлемым, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

"Просто неприемлемо отвергать предложения другой стороны без детального объяснения или встречных предложений. Нам нужно теперь услышать от ЕС, в чем заключается проблема, и какая есть альтернатива, чтобы мы могли это обсудить", - сказала она.

Глава британского правительства призвала соотечественников готовиться к выходу из Евросоюза (Brexit) без соглашения о сохранении доступа к единому рынку.

Оценка роста ВВП Франции во II квартале подтверждена на уровне 1,7% в годовом выражении - минимуме с начала 2017 года. По сравнению с предыдущими тремя месяцами французский ВВП увеличился на 0,2%. Оба показателя совпали с ожиданиями экспертов.

Бюджетный дефицит Великобритании превысил прогнозы в августе, увеличившись до 5,89 млрд фунтов стерлингов с 3,48 млрд фунтов за тот же месяц прошлого года.

Согласно предварительным данным IHS Markit, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в сентябре опустился до 54,2 пункта с 54,5 пункта месяцем ранее, хотя эксперты прогнозировали его сохранение на августовском уровне.

Индикатор активности в сфере услуг еврозоны поднялся в текущем месяце до 54,7 пункта с 54,4 пункта в августе, промышленный PMI, напротив, снизился с 54,6 до 53,3 пункта - минимума с сентября 2016 года, что аналитики объясняют ослаблением экспорта на фоне торговых споров.

Индекс горнодобывающих компаний в рамках Stoxx 600 прибавил 1,5% на фоне роста цен на медь на Лондонской бирже металлов на 2,3%, до $6220,50 за тонну - максимума с 9 августа. Стоимость акций KAZ Minerals подскочила на 10%, Glencore - на 4,7%, Anglo American - на 3,9%, Rio Tinto - на 2,7%, BHP - на 3,7%.

Goldman Sachs прогнозирует повышение цен на сырьевые товары до конца 2018 года, поскольку инвесторы привыкли к напряженности из-за торговой войны, а рост экономики в ведущих странах остается сильным.

Рыночная стоимость сервиса доставки еды Just Eat Plc рухнула на 4,8%. По данным информированных источников, Uber ведет переговоры о приобретении компании Deliveroo - прямого конкурента Just Eat - за несколько миллиардов долларов.

Индексы финансовых компаний Европы поднялся на 1%, в том числе BNP Paribas и Santander прибавили по 0,4%, Allianz - 1,1%, Aegon - 1,5%, Old Mutual - 7,7%.

Royal Bank of Scotland объявил в пятницу о серьезных сбоях ИТ-систем, однако его акции подорожали на 1,2% в тренде общего подъема в финансовом секторе.

С 24 сентября польские акции будут включены в индексы развитых рынков FTSE, однако аналитики сомневаются, в том что изменение классификации приведет к резкому росту цен.

Служба финансово-экономической информации

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