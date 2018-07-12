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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 18:51 12.07.2018 - 18:51

Лондон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли в четверг после рекордного за две недели падения в среду, инвесторы позитивно отреагировали на сигналы о возможности ослабления торговой напряженности и на планы британского правительства в отношении выхода из Евросоюза (Brexit).

Кроме того, внимание инвесторов переключилось с заголовков о торговой войне США и Китая на визит американского президента Дональда Трампа в Европу и обсуждение нюансов сотрудничества в рамках НАТО.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос по итогам торгов 12 июля на 0,8%, до 384,37 пункта. Наиболее значительный подъем продемонстрировали акции компаний, связанных со здравоохранением (+2,2%).

Британский FTSE 100 увеличился на 0,8%, французский CAC 40 - на 1%, германский DAX - на 0,6%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили по 0,4%.

Правительство Великобритании в четверг опубликовало так называемую "белую книгу" Brexit, в которой излагался "мягкий" вариант вывода страны из ЕС, не предусматривающий полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений. Но при этом Лондон не стал бороться за обеспечение компаниям и организациям сферы услуг, включая банковский сектор, беспрепятственного доступа к единому рынку.

По данным статуправления Германии, потребительские цены в стране, рассчитанные по стандартам Европейского союза, увеличились в июне на 2,1% в годовом выражении и выросли на 0,1% к предыдущему месяцу. В мае годовая инфляция составляла 2,2%, месячная - 0,6%.

Тем временем во Франции потребительские цены в июне выросли на 2,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае была зафиксирована аналогичная инфляция, и тот показатель стал рекордным с августа 2012 года.

Кроме того, объем промышленного производства в еврозоне в мае повысился на 1,3% относительно апреля и на 2,4% относительно мая 2017 года. Эксперты ожидали роста первого показателя на 1,2%, второго - на 2,4%.

Акции британского телевизионного гиганта Sky Plc подорожали на 3,4%. Американская Comcast увеличила сумму, которую она предлагает за покупку Sky, на 18%, до $34 млрд.

Эта сумма на 5% выше, чем предложенная накануне 21st Century Fox Inc.

Цена бумаг PSA Peugeot Citroen снизилась на 0,2%, хотя французская автомобилестроительная группа отчиталась о росте продаж автомобилей в первом полугодии 2018 года на 38,1% - до рекордных 2,18 млн машин.

Котировки акций германского производителя упаковки для лекарств Gerresheimer AG подскочили на 7,6% на фоне сильной отчетности.

Фармацевтическая компания Novartis прибавила 4,1% на новостях о том, что срок рыночной эксклюзивности в США будет продлен для одного из ее препаратов для лечения рассеянного склероза. Акции AstraZeneca подорожали на 3,5%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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