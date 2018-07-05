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Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли в четверг, инвесторы ждали введения пошлин на ввоз товаров из Китая в США и рассчитывали на смягчение позиции Вашингтона в отношении европейского автопрома.

По данным немецкой газеты Handelsblatt, США могут отказаться от новых пошлин на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран Евросоюза, если ЕС снизит уже существующие ввозные пошлины на продукцию американского автопрома до нуля. Перспективы так называемого "нулевого решения" поддержали подъем акций автопроизводителей в Европе и США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился по итогам сессии на 0,41%, до 381,59 пункта. Лидерами роста стали сырьевые и технологические компании.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,4%, французский CAC 40 - на 0,9%, германский DAX - на 1,2%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили по 1,1%.

Пошлины на импорт китайских товаров на сумму $34 млрд в год вступают в силу уже в пятницу, а ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд.

Пекин пообещал принять ответные меры только после действий США. Ранее сообщалось, что ответные пошлины могут вступить в силу в ночь на пятницу по пекинскому времени, то есть за 12 часов до американских.

Курс ценных бумаг итало-американской Fiat Chrysler Automobiles подскочил на 5,8% на торгах в Милане. Стоимость BMW поднялась на 2,7%, Renault - на 2,9%, Volkswagen - на 3,8%.

Акции Assicurazioni Generali подорожали на 2,3%. Ведущая страховая компания Италии объявила о продаже 89,9%-ной доли Generali Leben, германского бизнеса по страхованию жизни, совместному предприятию Hannover Re и Cinven. Стоимость всей компании была оценена в 1 млрд евро.

Цена бумаг Glencore увеличилась на 2,1% после того, как крупнейший в мире сырьевой трейдер объявил о начале программы выкупа акций на сумму до $1 млрд.

Рыночная стоимость ритейлера обуви Superdry Plc подскочила на 6,3%. Компания сообщила о падении доналоговой прибыли в 2018 фингоду на 23%, до 65,3 млн фунтов стерлингов ($86,5 млн), однако все равно объявила об увеличении дивидендов.

Капитализация французской Sodexo, занимающейся организацией корпоративного питания и комплексным обслуживанием зданий, подскочила на 8,7%. Компания сообщила о росте выручки за три предыдущих квартала на 1,6% в органическом выражении, до 15,53 млрд евро, что оказалось несколько выше прогнозов рынка.

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Интерфакс