Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 18:34

Лондон. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы завершили ростом торги в понедельник благодаря лучшим, чем ожидалось, статданным из Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,32% и составил 380,69 пункта.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,04%, французский CAC 40 - на 0,23%, германский DAX - на 0,12%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,03% и 0,61% соответственно.

Статданные, обнародованные в минувшие выходные, указали на то, что индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в августе опустился до 49,5 пункта с июльских 49,7 пункта, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Между тем промышленный PMI, рассчитываемый Caixin и Markit, в августе поднялся до 50,4 пункта с 49,9 пункта в июле, превысив отметку в 50 пунктов впервые за три месяца. Аналитики ожидали снижения показателя до 49,8 пункта.

В Великобритании индикатор рухнул до 47,4 пункта, минимальной отметки за последние семь лет, с 48 пунктов в июле. Это стало неожиданностью для аналитиков. Средний прогноз респондентов Trading Economics предполагал подъем до 48,4 пункта, FactSet - до 48,3 пункта.

Тем временем в Германии индекс менеджеров закупок (PMI) поднялся в августе до 43,5 пункта с семилетнего минимума в 43,2 пункта, но остался ниже 50 пунктов восьмой месяц подряд, согласно данным компании IHS Markit.

В минувшее воскресенье, 1 сентября, в США вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

Китайская газета Global Times назвала введение этих пошлин "поворотным моментом в торговой войне". В статье Global Times отмечается, что последний раунд повышения пошлин, затрагивающий широкий круг потребительских товаров, ударит напрямую по американским потребителям.

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники пишет, что Китай и США столкнулись со сложностями при согласовании визита китайской делегации в США для очередного раунда торговых переговоров.

Акции германского энергетического гиганта RWE AG подскочили в цене на 3,8%, бумаги фармкомпании Evotec SE упали на 3,5%.

Стоимость бумаг британского производителя программного обеспечения Micro Focus снизалась на 1,9% после существенного падения акций на прошлой неделе.

Капитализация компании AroundTown, работающей в сфере недвижимости, опустилась на 3,2% на новостях о том, что ее конкурент TLG Immobilien приобрел долю в компании.

Служба финансово-экономической информации

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