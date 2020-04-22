Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 19:18

Лондон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в среду уверенным повышением на фоне роста цен на нефть.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 1,8% и составил 330,14 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 2,3%, германский DAX - на 1,6%, французский CAC 40 - на 1,25%, итальянский FTSE MIB - на 1,91%, испанский IBEX 35 - на 1,28%.

Накануне фондовые индексы региона упали на 3-4%.

Нефть дорожает в среду. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:33 МСК повышается на 5,4%. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дорожает на 18,4%.

Опубликованные в среду данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании показали, что потребительские цены в стране в марте 2020 года выросли на 1,5% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с февральскими 1,7%. Эксперты в среднем также ожидали ослабления темпов роста потребительских цен до 1,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем, глава Банка Англии Эндрю Бейли в интервью Daily Mail предупредил о рисках преждевременного снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. "Если бы мы сняли, а затем снова ввели ограничительные меры, это сильно подорвало бы доверие людей", - отметил он.

По словам Бейли, прежде чем возобновлять деятельность, необходимо убедиться, что сотрудники не подвергаются риску в офисе и по дороге на работу. Одним из сторонников снятия ограничительных мер в Великобритании является бывший глава ЦБ страны Мервин Кинг.

Трейдеры в среду также оценивали финансовую отчетность ряда европейских компаний.

Акции Ericsson выросли на 4,6%. Крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей подтвердил свои целевые финансовые показатели, отметив лишь ограниченное воздействие нового коронавируса на свои результаты.

Цена бумаг Akzo Nobel увеличилась на 7,9%. Химическая компания отчиталась о превзошедшем ожидания росте прибыли в первом квартале.

Бумаги швейцарской фармацевтической компании Roche Holding подорожали на 2,7%. Выручка компании в первом квартале составила 15,14 млрд швейцарских франков ($15,61 млрд) против $14,82 млрд годом ранее и превысила прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, в 14,65 млрд франков. Roche подтвердила свой прогноз на текущий год и заявила, что планирует повысить дивиденды.

Капитализация нидерландской Randstad снизилась на 1,4%. Компания объявила о сокращении премий руководства в связи с "беспрецедентным спадом" из-за вспышки коронавируса.

Котировки акций UniCredit выросли на 1,9%. Итальянский банк сообщил, что увеличивает резервы на покрытие возможных потерь по кредитам на 900 млн евро ($977 млн). Помимо этого, UniCredit прогнозирует падение ВВП еврозоны в текущем году на 13% из-за пандемии. По прогнозу банка, в 2021 году экономика региона вырастет на 10%.

Бумаги ирландского производителя строительных материалов CRH подорожали на 6,7%. Сопоставимые продажи компании в первом квартале выросли на 3%. CRH намерен выплатить дивиденды в размере 0,63 евро на акцию, однако отложил программу обратного выкупа акций.

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