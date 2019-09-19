Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 18:35

Лондон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торговую сессию в четверг уверенным ростом после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США смягчить денежно-кредитную политику.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,61% и составил 391,80 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся на 0,58%, германский индекс DAX - на 0,55%, французский CAC 40 - на 0,68%, испанский IBEX 35 - на 1,15%, итальянский FTSE MIB - на 0,82%.

ФРС в среду приняла ожидаемое решение снизить базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл не исключил дальнейшего снижения ставки в случае материализации рисков для экономического прогноза в США, однако обнародованный медианный прогноз руководства ФРС предусматривает сохранение текущего курса ДКП до конца года.

Также руководство ЦБ обнародовало обновленные макроэкономические прогнозы. В частности, прогноз роста ВВП США на 2019 год был улучшен до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, на 2021 год - до 1,9% с 1,8%. Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%.

Тем временем Банк Англии по итогам сентябрьского заседания оставил значение базовой процентной ставки на уровне 0,75%. Кроме того, британский ЦБ сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($541,5 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов. Все решения банка совпали с ожиданиями рынка.

Лидерами роста среди компонентов индекса Stocks Europe 600 стали акции IG Group, которые подорожали на 10,3% на сообщении британского поставщика услуг онлайн-торговли о том, что она намерена вернуться к росту выручки в 2020 году.

Между тем акции Next показали самый существенный спад в индексе, потеряв в цене 5,7%. Ритейлер отчитался о росте прибыли за первое полугодие, но отметил, что показатели в первые недели осеннего сезона оказались более слабыми, чем ожидалось.

Акции европейских банков уверенно выросли: бумаги Bankia укрепились на 7,85%, Bank of Ireland Group - на 5,3%, Banco de Sabadell - на 4,2%, CaixaBank - на 3,8%, Commerzbank на 3%.

Опубликованные в четверг статданные указали на неожиданное снижение розничных продаж в Великобритании в августе.

Объем розничных продаж уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении продажи подскочили на 2,7%.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение первого показателя на июльском уровне и рост второго на 2,8%.

ор ак ав*

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