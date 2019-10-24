Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 18:24

Лондон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в четверг ростом, участники рынка анализировали корпоративную отчетность и продолжали следить за событиями вокруг Brexit.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов понялся на 0,59% и составил 397,37 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,9%, германский DAX - на 0,6%, французский CAC 40 - на 0,55%. Испанский IBEX 35 набрал 0,07%, а итальянский FTSE MIB - 0,79%.

Лидеры стран-членов ЕС, как ожидается, в пятницу примут окончательное решение о том, предоставлять ли Великобритании трехмесячную отсрочку для выхода из блока, сообщила в четверг телерадиокорпорация BBC.

Отмечается, что большинство остающихся в ЕС стран поддерживают такую отсрочку, тогда как против такого шага выступает Франция.

По данным BBC, также существует вероятность того, что в понедельник, 28 октября, в Брюсселе может состояться экстренный саммит лидеров ЕС, чтобы они могли "прийти к соглашению в ходе беседы с глазу на глаз".

Рынок также анализировал итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и заявления главы регулятора Марио Драги.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Решения совпали с ожиданиями рынка.

В ЕЦБ отмечают, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка.

Драги в ходе пресс-конференции сказал, что поступающая информация подтверждает "длительное ослабление экономики еврозоны, устойчивость серьезных понижательных рисков и сдержанного инфляционного давления".

Драги заявил, что политика ЕЦБ обеспечивает существенное монетарное стимулирование экономики еврозоны. Совет управляющих подтвердил "необходимость сохранения высокостимулирующей политики Европейского ЦБ в течение длительного времени с целью стимулирования инфляционного давления", отметил он.

Опубликованные в четверг статданные указали на небольшой подъем индекса PMI для промышленного сектора Германии в октябре по сравнению с сентябрьским значением, однако показатель не оправдал ожиданий.

Индекс менеджеров закупок в текущем месяце вырос до 41,9 по сравнению с 41,7 пункта в сентябре, свидетельствуют данные IHS Markit. Средний прогноз респондентов Trading Economics предполагал подъем индикатора до 42 пунктов. Показатель остается ниже отметки в 50 пунктов, отделяющий рост активности от спада.

Тем временем значение индекса для сектора услуг упало до минимума с сентября 2016 года в 51,2 пункта по сравнению с 51,4 пункта в сентябре. Эксперты ждали показатель на уровне 52 пунктов.

Сводный индекс PMI для еврозоны в октябре вырос до 50,2 пункта с 50,1 пункта в сентябре, но не оправдал ожиданий рынка на уровне 50,3 пункта. Значение индикатора для промышленного сектора осталось на уровне 45,7 пункта, индикатор для сектора услуг вырос до 51,8 пункта с 51,6 пункта в сентябре.

Акции германской BASF прибавили в цене 3,4%. Крупнейшая в мире химическая компания сократила чистую прибыль в третьем квартале 2019 года, однако показатель превзошел ожидания.

Стоимость акций STMicroelectronics повысилась на 8,5%. Крупнейший в Европе производитель полупроводников сократил чистую прибыль в третьем квартале 2019 года, зато его выручка превзошла ожидания.

Бумаги Hermes International укрепились на 1,95%. Французский дом моды увеличил выручку за три квартала текущего года на 16,1%, причем она выросла во всех регионах мира и во всех сегментах бизнеса.

Акции AstraZeneca подорожали на 5,6%. Шведско-британская биофармацевтическая компания сократила чистую прибыль в третьем квартале 2019 года, однако увеличила продажи и улучшила прогноз.

Цена бумаг Daimler выросла на 3,3%, так как германский автомобилестроительный концерн увеличил прибыль и выручку в третьем квартале 2019 года.

Между тем бумаги Nokia рухнули на 23,4%, поскольку финский производитель телекоммуникационного оборудования ухудшил прогноз финансовых показателей на текущий и следующий годы.

Котировки акций Royal Bank of Scotland (RBS) снизились на 3,3%, поскольку банк зафиксировал доналоговый убыток в третьем квартале 2019 года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ор аш ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!