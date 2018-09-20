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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 19:14 20.09.2018 - 19:14

Лондон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы выросли в четверг вслед за подъемом котировок акций банков и горнодобывающих компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 подскочил по итогам торгов на 0,7% - до 382,63 пункта. Значение индикатора увеличилось пятую сессию подряд.

Британский FTSE 100 вырос на 0,5%, французский CAC 40 прибавил 1,1%, германский DAX - 0,9%, испанский IBEX 35 - 1%, итальянский FTSE MIB - 0,5%.

Норвежский индекс OBX поднялся на 0,6%. ЦБ Норвегии в четверг повысил ключевую процентную ставку впервые с 2011 года на фоне стабилизации экономики.

Трейдеры продолжают игнорировать растущую напряженность в отношениях между США и Китаем.

Сырьевые товары дорожают в ожидании роста спроса в Китае на сигналах увеличения государственных инвестиций в инфраструктуру, что поддерживает бумаги горнодобывающих компаний.

"Опасения в отношении торгового спора США и Китая будут сохраняться еще какое-то время, в то время как металлы, включая медь, цинк и свинец, торгуются существенно ниже уровня на начала года - соответственно на 17%, 27% и 20%, и мы считаем это возможностью для покупки", - цитирует MarketWatch аналитика IG Джошуа Махони.

Акции BHP подорожали на 1,2%, Glencore - на 0,7%.

Курс ценных бумаг второй по величине горнодобывающей компании мира Rio Tinto поднялся на 2,5% по итогам торгов в Лондоне. Rio Tinto в четверг обнародовала подробности о выкупе собственных акций на $3,2 млрд.

Котировки акций банков выросли на фоне сохранения высоких доходностей US Treasuries. Доходность десятилетних казначейских облигаций США, несмотря на некоторое снижение, остается выше 3%, около максимума в этом году.

Стоимость бумаг Nordea Bank увеличилась на 1,4%, Svenska Handelsbanken - на 3,1%, Banco Santander - на 1,7%, BNP Paribas - на 2,6%.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Евросоюза. В Консервативной партии Великобритании готовится план, в соответствии с которым премьер-министр Тереза Мэй будет вынуждена уйти в отставку в скором времени после завершения процедуры Brexit в марте 2019 года, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции внутрипартийный документ.

Между тем Т.Мэй заявила, что не планирует откладывать Brexit, несмотря на отсутствие прогресса на переговорах с ЕС.

Объем розничных продаж в Великобритании в августе увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Относительно того же месяца 2017 года он вырос на 3,3%. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,2% и повышения второго на 2,3%, сообщает Trading Economics.

Котировки акций Nestle повысились почти на 1%. Компания объявила в четверг, что рассматривает различные стратегические варианты для подразделения по производству продуктов по уходу за кожей Skin Health. Процесс, как ожидается, будет завершен к середине 2019 года. В дальнейшем Nestle планирует сосредоточить усилия в сегментах продуктов питания, напитков и БАДов.

Бумаги Diageo подорожали на 1,6%. Британский производитель алкоголя предупредил в четверг, что ослабление валют emerging markets отрицательно скажется на его показателях в текущем фингоду. Компания, имеющая крупные операции в России, Восточной Европе, Турции, Африке и Латинской Америке, ожидает, что ослабление валют развивающихся стран сократит ее годовую выручку на 175 млн фунтов стерлингов, а операционную прибыль на 45 млн фунтов.

Главный исполнительный директор Diageo Иван Менезес отметил, что выручка компании по итогам года "в целом будет соответствовать уровню прошлого фингода и нашей среднесрочной цели, предусматривающей темпы роста, выражающиеся средним однозначным числом в процентном выражении".

Акции Burberry подешевели на 4,9% по итогам торгов в четверг на фоне появившихся у аналитиков сомнений в том, что компания сможет быстро увеличить темпы роста выручки после назначения ее креативным директором итальянского дизайнера Риккардо Тиши.

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