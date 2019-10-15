Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 19:07

Лондон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы существенно выросли во вторник на фоне оптимизма инвесторов относительно возможности заключения соглашения, которое обеспечит упорядоченный выход Великобритании из ЕС.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 1,1%, до 394,02 пункта, что, по данным MarketWatch, является максимумом с 22 мая 2018 года. В лидерах роста оказались акции банков и страховых компаний.

Германский индекс DAX повысился на 1,1%, французский CAC 40 - на 1%, тогда как британский FTSE 100 незначительно снизился - на 0,03%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 1,2% и 0,6% соответственно.

Великобритания и Европейский союз близки к согласованию проекта соглашения по Brexit, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников агентства, стороны, принимающие участие в переговорах, близки к согласованию юридической части проекта соглашения с Брюсселем.

Сообщается, что любая сделка будет зависеть от того, получит ли премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержку от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Ранее во вторник координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил журналистам, что считает возможным достижение соглашения между Брюсселем и Лондоном об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС в течение этой недели.

На этом фоне акции Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland подорожали более чем на 5%. Фунт стерлингов подскочил до $1,28.

Однако снижение бумаг GlaxoSmithKline и Unilever на фоне укрепления фунта оказало давление на FTSE 100.

Опубликованные во вторник статданные указали на замедление инфляция во Франции в сентябре до минимума с мая. Потребительские цены в стране, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в прошлом месяце выросли на 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Это минимальные темпы повышения показателя с мая. Относительно августа цены снизились на 0,4%.

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, снизился в октябре до минус 22,8 пункта с минус 22,5 пункта в сентябре. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали более существенное падение показателя - до минус 26,4 пункта. Оценка экспертами текущей ситуации упала до минус 25,3 пункта с минус 19,9 пункта, ожидалось снижение до минус 23,6 пункта.

Худшую динамику среди компонентов Stoxx 600 показали акции Wirecard, которые подешевели на 16% после того, как газета Financial Times опубликовала документы бухгалтерского учета в германской финтех-компании, которые, как предполагается, свидетельствуют о ее попытках взвинтить продажи и прибыль подразделений в Дубае и Ирландии. Представитель Wirecard категорически отвергла эти обвинения, назвав сообщение FT "рыночной спекуляцией".

Цена бумаг германского стального трейдера Kloeckner SE упала на 13,4%, так как компания понизила прогноз прибыли на текущий год на фоне ослабления спроса.

Бумаги датской биотехнологической компании Novozymes A/S подорожали на 2% после объявления об уходе гендиректора Педера Холька Нильсена в отставку в начале 2020 года.

Акции африканского оператора мобильной связи Helios Towers Ltd. выросли на 5,7% на дебютных торгах в Лондоне после первичного публичного размещения, в ходе которого компания привлекала 288 млн фунтов стерлингов ($364 млн)

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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