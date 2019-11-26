Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 18:21

Лондон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы в основном завершили торги во вторник слабым ростом.

Поддержку рынку оказали позитивные сигналы о ходе торговых переговоров США и Китая, однако рынкам необходимо больше конкретики, чтобы продолжать ралли после существенного скачка в понедельник, пишет MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 0,1% и составил 408,49 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,09%, французский CAC 40 - на 0,08%, испанский IBEX 35 - на 0,05%, итальянский FTSE MIB - на 0,37%, германский DAX опустился на 0,08%.

Министерство торговли Китая сообщило во вторник, что представители Пекина и Вашингтона "достигли консенсуса по решаемым надлежащим образом вопросам".

Чуть раньше Минторг заявлял о "договоренностях", достигнутых вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющим китайскую делегацию на переговорах с США, с представителями американской стороны - торговым представителем Штатов Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мничином.

В заявлении ведомства говорилось, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем".

В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров и поддержало мировые фондовые рынки.

"Во вторник рынку не хватает катализаторов роста, и все больше институциональных инвесторов опасается нехватки ликвидности в конце недели, учитывая, что в четверг рынок США закрыт в связи с Днем благодарения", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Comdirect Bank Андреаса Липкова.

Цена бумаг британской Compass Group упала на 7,2%. Кейтеринговая компания сообщила о снижении доналоговой прибыли на 3,3% в 2019 финансовом году.

Акции Just Eat подешевели на 0,2% на информации о том, что британский сервис доставки еды призвал своих акционеров отказаться о предложения инвестиционной компании Prosus о его покупке за $6,3 млрд.

Капитализация британской De La Ru, занимающейся печатью банкнот и бланков документов, рухнула на 23,5%. Компания зафиксировала убыток в первом финансовом полугодии, приостановила выплату дивидендов, а также высказала опасения относительно своего будущего.

Стоимость акций Pets at Home, крупнейшей розничной сети зоотоваров в Великобритании, подскочила к закрытию рынка на 16%. Компания улучшила прогноз годовой прибыли, отметив возросший спрос на корма для животных и ветеринарные услуги.

Акции LVMH подорожали второй день - на 0,9% - на новости, что французский производитель товаров класса "люкс" покупает американскую сеть розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co за $16,2 млрд.

Бумаги Deutsche Bank упали в цене на 1,1%, BASF - также на 1,1%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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