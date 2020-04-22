Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 11:06

Лондон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Западной Европы повышаются на торгах в среду, несмотря на продолжающийся обвал на нефтяном рынке.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:34 мск поднялся на 1,16% и составил 328,08 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,45%, германский DAX - на 1,26%, французский CAC 40 - на 0,65%, итальянский FTSE MIB - на 1,37%, испанский IBEX 35 - на 0,87%.

Накануне фондовые индексы региона упали на 3-4%.

Нефть продолжает дешеветь в ходе торгов в среду. Июньский фьючерс WTI к 11:36 мск снизился на 1,4% после падения на 43% накануне. Контракт Brent на июнь дешевеет на 9,5%.

Тем временем, глава Банка Англии Эндрю Бейли в интервью Daily Mail предупредил о рисках преждевременного снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. "Если бы мы сняли, а затем снова ввели ограничительные меры, это сильно подорвало бы доверие людей", - отметил он.

По словам Бейли, прежде чем возобновлять деятельность, необходимо убедиться, что сотрудники не подвергаются риску в офисе и по дороге на работу. Одним из сторонников снятия ограничительных мер в Великобритании является бывший глава ЦБ страны Мервин Кинг.

Тем временем, потребительские цены в Великобритании в марте 2020 года выросли на 1,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с февральскими 1,7%. Эксперты в среднем также ожидали ослабления темпов роста потребительских цен до 1,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Помимо этого, трейдеры оценивают финансовую отчетность ряда европейских компаний.

Бумаги швейцарской фармацевтической компании Roche Holding дорожают на 1,4%. Выручка компании в первом квартале составила 15,14 млрд швейцарских франков ($15,61 млрд) против $14,82 млрд годом ранее и превысила прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, в 14,65 млрд франков. Roche подтвердила свой прогноз на текущий год и заявила, что планирует повысить дивиденды.

Стоимость нидерландской Randstad растет на 1,5%, после того как компания объявила о сокращении премий руководства в связи с "беспрецедентным спадом" из-за вспышки коронавируса.

Котировки UniCredit повышаются на 1,1%. Итальянский банк сообщил, что увеличивает резервы на покрытие возможных потерь по кредитам на 900 млн евро ($977 млн). Помимо этого, UniCredit прогнозирует падение ВВП еврозоны в текущем году на 13% из-за пандемии. По прогнозу банка, экономика региона вырастет на 10% в 2021 году.

Бумаги ирландского производителя строительных материалов CRH дорожают на 6,2%. Сопоставимые продажи компании в первом квартале выросли на 3%. CRH намерен выплатить дивиденды в размере 0,63 евро на акцию, однако отложил программу обратного выкупа акций.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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