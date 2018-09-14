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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 19:27 14.09.2018 - 19:27

Лондон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Западной Европы выросли в пятницу и завершили подъемом первую неделю из последних трех на фоне ослабления опасений относительно торговой войны.

Ранее на этой неделе стало известно, что администрация американского президента Дональда Трампа предложила Китаю еще один шанс предотвратить введение новых пошлин на импорт в США китайских товаров стоимостью $200 млрд в год - провести новый раунд торговых переговоров до конца сентября

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,4% и достиг 377,85 пункта. Его подъем за неделю составляет 1,1%, тем не менее, с начала этого года он потерял около 1%.

Британский индикатор FTSE 100 в пятницу повысился на 0,3%, германский DAX - на 0,6%, французский CAC 40 - на 0,5%, испанский IBEX 35 - на 0,4%, итальянский FTSE MIB - на 0,2%.

За неделю британский рынок акций вырос на 0,4%, германский - на 1,4%, французский -0 на 1,9%, итальянский и испанский - более чем на 2%.

"Воодушевляющая новость, что администрация президента США пытается вновь начать переговоры с Китаем для разрешения торговых разногласий, помогла настроениям инвесторов", - полагает глава отдела исследований ADS Securities Константин Антис.

Между тем Банк Франции ухудшил оценку темпов роста экономики страны в этом и следующем году, в том числе из-за менее благоприятной международной обстановки.

Согласно обновленному прогнозу ЦБ, в 2018 году ВВП увеличится на 1,6% по сравнению с ожидавшимися в июне 1,8%. Прогноз на 2019 год был пересмотрен на 1,6% с 1,7%. Потребительские цены в этом году вырастут на 2,1% (прежняя оценка - 2%), а безработица по-прежнему ожидается на уровне 9,1%. В следующем году инфляция замедлится до 1,7% (ранее ожидалось 1,5%), в 2020 году составит 1,8%.

Котировки акций Investec Plc подскочили на 8,4% на торгах в Лондоне, что является лучшим результатом среди компаний из расчета Stoxx 600. Южноафриканская банковская группа объявила о планах выделить подразделение по управлению активами и провести его листинг на Лондонской фондовой бирже.

Курс ценных бумаг Volkswagen AG поднялся на 2,3%. По данным информированных источников, автопроизводитель постепенно приближается к к IPO подразделения, занимающегося выпуском тяжелых грузовиков (в том числе бренды Scania и MAN), и может провести его в 2019 году.

Цена бумаг Ryanair Holdings Plc выросла на 1,2%. Ирландская бюджетная авиакомпания заявила о том, что она близка к достижению соглашения с тремя основными профсоюзами бортпроводников Италии. По словам представителей авиаперевозчика, обе стороны находятся на финальной стадии переговоров относительно соглашения, которое будет действовать до конца 2021 года.

Германская Metro AG начала процесс продажи сети супермаркетов Real, что позволит группе полностью сосредоточиться на оптовой торговле. Акции Metro подешевели к закрытию рынка на 4,2%.

Акции Danske Bank подешевели на 1,1%. По данным The Wall Street Journal, власти США начали расследование в отношении банка в связи с обвинениями в отмывании денег через эстонский филиал.

Служба финансово-экономической информации

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