Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 18:59

Лондон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду на позитивной ноте после того, как основную часть дня они провели "в минусе".

Положительное влияние на рынки оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп может отложить на срок до шести месяцев решение о введении 25%-ных пошлин на автомобили европейского производства. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. В феврале Трамп пригрозил ввести эти пошлины в течение трех месяцев, и срок принятия решения истекал 18 мая.

Негативом в начале торгов выступали макроэкономические статданные, указавшие на замедление темпов роста промышленного производства и розничных продаж в Китае в апреле.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам второй сессии подряд - на 0,46%, до 378,06 пункта. Пятнадцать из девятнадцати отраслевых групп продемонстрировали подъем.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился за день на 0,76%, французский CAC 40 - на 0,62%, германский DAX - на 0,90%, испанский IBEX 35 - на 0,54%.

Между тем итальянский FTSE MIB опустился на 0,14% из-за нового витка популистской агитации в Италии, отмечают эксперты. Вице-премьер Италии Маттио Сальвини заявил, что с радостью станет игнорировать бюджетные правила Европейского союза, пока безработица в Италии не упадет с нынешних 10,6% до 5%.

Статуправление Евросоюза сообщило в среду, что экономика 19 стран еврозоны в первом квартале выросла на 0,4% относительно предыдущего квартала и на 1,2% в годовом выражении. Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными и с прогнозами рынка.

ВВП Германии в январе-марте повысился на 0,4% в поквартальном выражении и на 0,7% в годовом с поправкой на число рабочих дней. Показатели также оказались на уровне ожиданий.

Тем временем потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в апреле выросли на 1,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и повысились на 0,4% относительно марта. Предварительные данные указывали на повышение первого показателя на 1,4%, второго - на 0,3%, и аналитики в среднем не ожидали их пересмотра.

Котировки акций RWE AG выросли по итогам торгов на 2,6%. Германская энергетическая компания увеличила скорректированную прибыль в первом квартале в 3,5 раза, до 273 млн евро, и подтвердила годовой прогноз основных финпоказателей.

Бумаги TUI Group подорожали на 1,8% в Лондоне. Крупнейший туроператор Европы увеличил убыток в первом финполугодии, которое завершилось в марте, однако подтвердил прогноз роста выручки на весь текущий фингод.

В Германии поднялась рыночная стоимость автопроизводителей, включая BMW - на 3,1% и Daimler - на 2,9%.

Капитализация Pirelli SpA выросла на 2,9%. Итальянский шинный концерн в январе-марте увеличил прибыль сильнее ожиданий рынка (до 101,4 млн евро), хотя и ухудшил прогноз роста выручки на текущий год.

В то же время котировки бумаг второго по величине французского банка Credit Agricole SA снизились на 2,6% на новости о сокращении чистой прибыли в прошлом квартале сильнее прогнозов рынка.

Стоимость бумаг Eutelsat Communications упала на 6,3% после того, как французский оператор спутниковой связи ухудшил прогноз выручки на текущий финансовый год.

Акции Deutsche Bank подешевели на 0,6%. Германская полиция совместно с прокуратурой и представителями региональных налоговых ведомств в среду провела обыски в 11 немецких банках в рамках расследования дела об отмывании денег клиентами бывшего подразделения Deutsche Bank. Они прошли во Франкфурте и еще шести немецких городах. В центре расследования - зарегистрированное на Британских Виргинских островах подразделение бизнеса Deutsche Bank в сфере профессиональных консалтинговых услуг - Global Trust Solutions (GTS), а также 8 частных лиц, являвшихся его клиентами.

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