Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 18:41

Лондон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили понедельник неоднозначно, влияние на настроения инвесторов по-прежнему оказывают ситуация вокруг Brexit и торговые споры между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,28% и составил 386,06 пункта. До этого он демонстрировал подъем три сессии подряд. Тринадцать из девятнадцати отраслевых групп снизились в понедельник.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился за день на 0,64%, французский CAC 40 - на 0,27%. В то же время германский DAX увеличился на 0,28%, испанский IBEX 35 - на 0,23%, итальянский FTSE MIB - на 0,19%.

Королева Великобритании Елизавета II в понедельник подписала закон, который откладывает выход страны из Европейского союза в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем. В этом случае премьер страны Борис Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС, то есть без двустороннего соглашения.

Статданные, опубликованные в понедельник, были позитивными.

Объем экспорта Германии в июле вырос на 0,7% по сравнению с предшествующим месяцем - до 115,2 млрд евро, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Эксперты, опрошенные Dow Jones Newswires, в среднем прогнозировали падение на 0,6%. Относительно июля 2018 года экспорт подскочил на 3,8%. Это первый положительный сигнал о ситуации в экономике ФРГ после серии неблагоприятных статданных.

Промышленное производство в Великобритании выросло на 0,1% в месячном исчислении в июле, показали официальные статданные. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,1%.

Объем китайского экспорта неожиданно снизился в августе при сокращении поставок в США на фоне торговой войны между двумя странами. Показатель в долларовом выражении уменьшился на 1% по сравнению с августом прошлого года - до $214,8 млрд, по данным Главного таможенного управления. Импорт сократился на 5,6%, до $179,97 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение экспорта на 2% и падение импорта на 6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил Fox Business, что "мы добились большого прогресса" в переговорах с КНР. "Наша цель - достичь хорошей сделки с Китаем", - сказал он.

Котировки акций нефтегазовых компаний выросли в преддверии заседания комитета по мониторингу исполнения договоренностей сделки ОПЕК+ и разговоров о том, что Саудовская Аравия будет придерживаться политики сохранения контроля над поставками после смены министра энергетики.

В выходные стало известно, что король Саудовской Аравии отправил в отставку министра энергетики страны Халида аль-Фалиха, назначив на этот пост одного из своих сыновей. Новым министром стал принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, длительное время являвшийся членом делегации Саудовской Аравии в ОПЕК и имеющий достаточный опыт работы в нефтяной отрасли.

Бумаги Total подорожали на 1,2%, Royal Dutch Shell - на 1%, BP - на 0,8%, Eni - на 1,1%, Repsol - на 2%.

Важным событием для рынков на этой неделе станет заседание Европейского центрального банка, итоги которого будут подведены в четверг. На прошлой встрече руководство регулятора приняло решение оставить процентные ставки без изменений, при этом глава ЕЦБ Марио Драги намекнул на возможность новых мер стимулирования денежно-кредитной политики.

Цена акций Lloyds Banking Group выросла на 0,3%. Британский банк заявил, что зарезервирует 1,2-1,8 млрд фунтов стерлингов ($1,47-2,21 млрд) в третьем квартале на выплаты компенсаций в рамках дела о навязывании клиентам контрактов страхования платежеспособности заемщика (так называемые payment protection insurance, PPI) и приостановит программу выкупа акций.

В то же время акции франко-голландской Air France-KLM рухнули в понедельник на 9,8%. Компания предупредила, что "объем сделанных в последний момент бронирований на пиковый сезон оказался ниже, чем ожидалось, из-за ухудшения макроэкономической обстановки".

Рыночная стоимость International Consolidated Airlines Group (IAG) упала на 1,5% после начала забастовки пилотов авиакомпании British Airways.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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