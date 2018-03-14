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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 18:20 14.03.2018 - 18:20

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду слабыми и разнонаправленными изменениями.

Поддержку рынкам оказало выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, которое способствовало ослаблению курса евро, а также хорошая статистика Китая, отмечает MarketWatch.

Между тем некоторое негативное влияние оказала новость об отставке Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента США, повысившая политическую напряженность.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,15% - до 374,94 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,09%, французский CAC 40 - на 0,18%. Между тем германский DAX увеличился на 0,14%.

Макроэкономические показатели Китая за январь-февраль (данные публикуются одновременно из-за плавающей даты наступления нового года) были неплохими. В частности, рост промышленного производства неожиданно ускорился с 6,6% до 7,2%, хотя предполагалось ослабление до 6,2%. Розничные продажи выросли на 9,7% в годовом выражении, аналитики прогнозировали повышение на 9,8%.

Между тем розничные продажи в Испании выросли в январе самыми быстрыми темпами за восемь месяцев - на 2,2% в годовом выражении.

М.Драги пообещал сохранять последовательность в денежно-кредитной политике и не спешить с ее ужесточением. Он заявил, что ЕЦБ все еще требуются дополнительные доказательства устойчивого восстановления инфляции в еврозоне. Глава ЕЦБ вскользь упомянул курс евро и его потенциальное влияние на экономику, отметив, что со временем укрепление евро может оказать сдерживающее влияние на инфляцию.

Котировки акций европейских горнодобывающих компаний и сырьевых трейдеров выросли на данных из Китая, которые вызвали повышение цен цветных металлов. В частности капитализация BHP на торгах в Лондоне увеличилась на 0,6%, Glencore - на 1,8%, Anglo American - на 3,3%, Antofagasta - на 3,5%.

Подробнее см.ленту финансово-экономической информации.

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