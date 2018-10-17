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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 18:16 17.10.2018 - 18:16

Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы во второй половине торгов в среду перешли к снижению вслед за индексами США, в число лидеров падения вошли автомобилестроительные компании.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу сессии опустился на 0,4% - до 363,54 пункта. Наибольшее падение продемонстрировали производители и поставщики товаров и услуг для потребителей.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,1%, французский CAC 40 - 0,5%, германский DAX - 0,5%.

Итальянский FTSE MIB упал на 1,3%, испанский IBEX 35 - на 0,9%.

Риски выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) без согласования условий доступа к единому риску растут, и аналитики не уверены, что в ближайшие дни удастся добиться решения.

Вместе с тем инфляция в Великобритании в сентябре замедлилась больше, чем ожидалось: потребительские цены выросли на 2,4% в годовом выражении после подъема на 2,7% в августе, тогда как консенсус-прогноз составлял 2,6%.

Потребительские цены в еврозоне выросли в сентябре на 2,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Eurostat. Динамика показателя совпала с предварительной оценкой и прогнозами экспертов. Общая инфляция в еврозоне ускорилась с 2% в августе.

Вместе с тем рост индекса Core CPI, не учитывающего волатильные цены на энергоносители и продукты питания, остался неизменным - 0,9% в годовом выражении.

Бумаги автопроизводителей снова подешевели, так как сентябрьские данные о продажах автомобилей в Европе были неблагоприятными. Продажи автомобилей в ЕС в сентябре упали на 23,5%. Столь резкое снижение не стало сюрпризом для рынка, учитывая вступление в силу нового стандарта определения расхода топлива для легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (WLTP) с 1 сентября, в ожидании которого продажи машин в ЕС взлетели на 31,2% в августе.

Кроме того, Goldman Sachs объявил, что III квартал в целом будет сложным для автоконцернов Европы.

Рыночная стоимость PSA уменьшилась на 4,6%, Renault - на 3,2%, BMW - на 0,7%.

Курс акций Danone упал на 4,3% после объявления о сокращении выручки в III квартале на 4,3% - до 6,19 млрд евро с 6,47 млрд евро годом ранее. Вместе с тем сопоставимые продажи выросли на 1,4%. Danone подтвердила годовой прогноз.

Капитализация Danske Bank сократилась на 2,8%. Крупнейший банк Дании отозвал направленную финрегулятору заявку о назначении Якоба Орупа-Андерсена гендиректором. В сообщении финрегулятора отмечалось, что кандидат обладает достаточной квалификацией, но был бы желателен более обширный практический опыт, особенно в некоторых областях деятельности Danske Bank.

Между тем в Европе подорожали акции технологических компаний после публикации позитивных финансовых результатов чипмейкера ASML Holding NV. Котировки ценных бумаг ASML поднялись на 3,5%. При этом ASM International прибавила 2,1%, STMicroelectronics - 0,8%, Micro Focus International - 1,4%.

Служба финансово-экономической информации

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