Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 19:20

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы повысились во вторник, завершив в плюсе вторую сессию подряд, благодаря росту акций банковского сектора.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам сессии поднялся на 0,6% и составил 372,67 пункта. Это наиболее существенный рост индекса с мая 2016 года.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,4%, германский DAX - на 1,5%, французский CAC 40 - на 0,5%, испанский IBEX 35 - на 1%, итальянский FTSE MIB - на 1,8%.

Поддержку рынку оказали акции банков. Европейский банковский индекс прибавил 2%, показав максимальный сессионный подъем с 1 апреля. Акции Banco Santander SA подорожали на 2,6%, цена бумаг Deutsche Bank повысилась на 3,8%.

Участники рынков начинают закладывать в цены возможность снижения ставок центральных банков на фоне слабых экономических данных, пишет MarketWatch.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл во вторник заявил о готовности центробанка поддержать экономический подъем в США. "Мы внимательно следим за последствиями торговых споров для перспектив американской экономики, и как всегда, готовы принимать надлежащие меры для стимулирования экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около нашего 2%-ного целевого показателя", - сказал Пауэлл на открытии двухдневной конференции, организованной Федеральным резервным банком (ФРБ) Чикаго.

Ранее во вторник глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что в условиях низкой инфляции снижение процентных ставок в США в ближайшее время может быть оправданным. К этому подталкивает растущая угроза для экономического роста, вызванная глобальной торговой напряженностью.

Опубликованные во вторник данные о безработице в еврозоне оказались несколько лучше, чем ожидалось. Безработица в 19 странах еврозоны в апреле опустилась до 7,6% с 7,7% в марте. Значение показателя стало минимальным с августа 2008 года. Однако, по словам аналитиков RBC Capital Markets, более важное значение для понимания ситуации с безработицей в Европе имеют вышедшие 29 мая данные о безработице в Германии, которые указали на рост количества безработных в стране впервые с 2017 года - на 60 тыс.

Трейдеры продолжают следить за развитием событий в мировой торговле: Китай и США продолжают обвинять друг друга в провале торговых переговоров, тогда как Мексика надеется избежать введения Вашингтоном пошлин на ввоз товаров из этой страны.

В понедельник Штаты заявили об искажении Пекином причин, которые привели к тупиковой ситуации в переговорах. Китайские власти предпочли "начать игру в обвинения, искажая историю переговорного процесса между двумя странами", говорится в совместном заявлении офиса торгового представителя и Минфина США, опубликованном в ответ на заявления КНР.

Как сообщалось, в документе, обнародованном Пекином в минувшие выходные, ответственность за провал торговых переговоров возложена на Вашингтон. Китай обвинил США в использовании тактики "запугивания и принуждения", отметив, что не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам".

Во вторник, однако, китайский Минторг распространил сообщение, в котором заявил, что сторонам следует преодолевать торговые разногласия "в рамках диалога и консультаций".

Тем временем, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил перед началом второго дня официальных переговоров с США, что оценивает в 80% вероятность нахождения сторонами решения, которое позволит избежать введения Вашингтоном 5%-ной пошлины на мексиканские товары с 10 июня.

"Я думаю, мы придем к общей позиции", - цитирует М.Эбрарда агентство Bloomberg.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также выразил уверенность в заключении соглашения со Штатами, которое позволит избежать введения пошлин, до следующей недели.

Акции Julius Baer Group AG подорожали во вторник на 3,9% после сообщения Bloomberg о том, что Сингапур приобрел долю в размере около 3% в швейцарской банковской группе. Сделка была осуществлена через фонд благосостояния GIC Pte Ltd. Она должна оказать существенную поддержку швейцарской компании, которая пытается привлечь новый капитал и ограничить расходы.

В то же время бумаги Royal Dutch Shell Plc потеряли в цене 0,5%. Нефтедобывающая компания планирует выплатить своим акционерам не менее $125 млрд в 2021-2025 годах в виде дивидендов и выкупа акций, говорится в новом стратегическом плане компании, обнародованном во вторник.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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