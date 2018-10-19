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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 19:26 19.10.2018 - 19:26

Лондон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в пятницу разнонаправленными изменениями под влиянием новостей, связанных с Италией и Brexit.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,12% и составил 361,24 пункта. Двенадцать из девятнадцати отраслевых групп снизились по итогам торгов.

Тем не менее, за минувшую неделю он вырос на 0,6%.

Французский CAC 40 уменьшился за день на 0,63%, германский DAX - на 0,31%, итальянский FTSE MIB - на 0,04%. Между тем британский FTSE 100 поднялся на 0,32%, испанский IBEX 35 - на 0,03%.

В начале сессии рынок Италии существенно снижался после того, как представители Еврокомиссии накануне назвали заложенные в проект бюджета страны расходы чрезмерными и потребовали объяснений от правительства. Однако затем они несколько смягчили тон высказываний относительно этой проблемы, отмечает MarketWatch.

Как сообщалось, в бюджет Италии на следующий год заложен дефицит в размере 2,4% ВВП. Несмотря на то, что такой уровень дефицита соответствует нормам Европейского союза (дефицит не более 3% ВВП), он существенно превышает ранее согласованные с ЕС 0,8% ВВП.

По итогам сессии подешевели акции итальянских банков, включая Banco BPM - на 1,5% и UniCredit - на 1%.

Кроме того, снижение в пятницу продемонстрировали бумаги европейских автопроизводителей после того, как производитель шин Michelin предупредил о сокращении спроса на свою продукцию в Западной Европе из-за снижения продаж автомобилей после вступления в силу новых стандартов относительно выхлопных газов.

Рыночная стоимость BMW опустилась на 0,7%, Volkswagen - на 2,2%, Renault - на 3,1%, Peugeot - на 2,5%.

Цена бумаг самой Michelin рухнула на 11,3%, что стало многолетним рекордом падения.

Акции Volvo AB подешевели на 2,2%, несмотря на позитивную отчетность. Шведский производитель грузовых автомобилей увеличил прибыль в третьем квартале на 38% (сильнее ожиданий рынка), выручку - на 21%. Также компания зафиксировала рост операционной рентабельности и улучшила прогнозы продаж грузовиков в Европе.

Германский автопроизводитель Daimler AG ухудшил прогноз прибыли как всей группы, так и некоторых ее подразделений на 2018 год, а также предупредил, что показатели в третьем квартале будут "существенно ниже ожиданий рынка". Это уже второе подобное предупреждение за последние четыре месяца. Капитализация Daimler сократилась на 1,2% в пятницу.

В то же время котировки бумаг Remy Cointreau S.A. выросли на 0,7%. Второй по величине французский производитель алкоголя в июле-сентябре ускорил органический рост продаж до 9,1% против 5,9% в предыдущем квартале. Кроме того, компания подтвердила прогноз на год.

Котировки акций London Stock Exchange Group (LSEG) поднялись на 2,5%. Оператор Лондонской фондовой биржи сообщил о планах направить до 438 млн евро на увеличение своей доли в клиринговой компании LCH. Также компания отчиталась о росте выручки в прошлом квартале на 5%, до 464 млн фунтов ($606,6 млн), и о повышении прибыли на 8%, до 522 млн фунтов.

Бумаги Assa Abloy прибавили в цене 3,1%. Шведский производитель замков увеличил чистую прибыль в минувшем квартале на 11% - до 2,38 млрд шведских крон ($265 млн), выручку - на 15%, до 21,2 млрд крон.

Цена акций Nestle выросла на 3,1%. По данным СМИ, швейцарская компания работает с консультантами над вопросом возможной продажи бизнеса, который занимается средствами по уходу за лицом.

Служба финансово-экономической информации

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