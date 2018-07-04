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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 18:40 04.07.2018 - 18:40

Лондон. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду без единой динамики на фоне сохранения политической напряженности в регионе, а также неопределенности в торговых отношениях с США. Объемы торгов были меньше обычного в связи с государственным праздником в США.

Вместе с тем данные о деловой активности в сфере услуг и экономике еврозоны в целом поддерживали рост.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился по итогам сессии на 0,06%, до 380,05 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 0,3%, как и германский DAX, итальянский FTSE MIB - почти на 0,4%. Французский CAC 40 поднялся на 0,1%, а испанский IBEX 35 вырос на 1%.

Власти Евросоюза рассматривают возможность проведения переговоров для согласования общих условий торговли с государствами, являющимися крупными производителями автомобилей, стремясь предотвратить перерастание спора с США в полномасштабную торговую войну, пишет газета Financial Times.

По данным источников издания, Еврокомиссия изучает возможность заключения многостороннего соглашения между крупнейшими мировыми автопроизводителями, включая США, Южную Корею и Японию. Участники соглашения могли бы согласовать пошлины на определенный круг продукции.

Как стало известно в среду, индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг еврозоны увеличился в июне до максимума за четыре месяца - 55,2 пункта по сравнению с 53,8 пункта в предшествующий месяц. При этом аналитики ожидали менее значительного повышения - до 55 пунктов ровно. В Германии, Франции и Италии зафиксирован активный рост в сфере услуг.

При этом затраты поставщиков услуг региона усилили подъем до максимума за семь лет из-за роста стоимости труда и повышения цен на нефть и другие энергоносители.

Тем временем сводный PMI поднялся в июне до 54,9 пункта с 54,1 пункта в мае, минимума с ноября 2016 года. Аналитики в среднем ожидали повышения до 54,8 пункта.

Британский сектор услуг в июне зафиксировал самую высокую активность за восемь месяцев, индекс PMI поднялся до 55,1 пункта при ожидавшемся повышении до 54 пунктов.

Курс ценных бумаг Danske Bank упал на 2% на торгах в Копенгагене из-за антикоррупционного расследования. По данным датского издания Berlingske, через его эстонское подразделение отмыты денежные средства подозрительного происхождения на 53 млрд датских крон ($8,3 млрд) - вдвое больше, чем предполагалось ранее.

Акции крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP подешевели на 2,4% на торгах в Лондоне из-за опасений, связанных с потенциалом сырьевого рынка. Стоимость бумаг Antofagasta упала на 2,7%, Rio Tinto - на 2,3%.

Между тем Anglo American прибавила 2,1%, несмотря на общее снижение в отрасли. По данным индийского издания LiveMint, компания Volcan Investments миллиардера Анила Агарвала хочет получить контроль над активами Anglo American в ЮАР. Предполагается, что они могут быть объединены с южноафриканскими операциями Vedanta Resources, которую контролирует Volcan.

Капитализация французского автопроизводителя Renault увеличилась на 1,3%. Компания в сотрудничестве с властями Парижа планирует запустить во французской столице сервис каршеринга для электромобилей. Как ожидается, к концу 2019 года для этого будут предоставлены около 2 тыс. электромобилей Renault.

Цена акций французского производителя кабельно-проводниковой продукции Nexans увеличилась на 0,4%. Компания назначила нового СЕО из числа внутренних кандидатов, им стал Кристофер Герен, работающий в Nexans с 1997 года. В марте его предшественник Арно Пупар-Лафарж неожиданно подал в отставку по личным причинам, но обещал консультировать нового CEO до конца сентября.

Курс акций британского ритейлера J Sainsbury Plc вырос на 3%. Компания, занимающая второе место среди сетей продуктовых магазинов Великобритании, договорилось о финансировании слияния с ASDA в объеме 3,5 млрд фунтов ($4,6 млрд).

При этом рост сопоставимых продаж Sainsbury замедлился в апреле-июне (I финквартал) до 0,2% в годовом выражении с 0,9% в предыдущем квартале.

Служба финансово-экономической информации

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