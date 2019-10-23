Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 18:43

Лондон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду разнонаправленными изменениями после выхода очередной порции финансовых отчетов компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов понялся на 0,11% и составил 395,03 пункта. При этом падение акций технологического сектора и сектора финансовых услуг нивелировалось ростом бумаг горнорудных и энергетических компаний.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,67%, германский DAX прибавил 0,34%, французский CAC 40 снизился на 0,08%. Испанский IBEX 35 вырос на 0,05%, тогда как итальянский FTSE MIB потерял 0,6%.

В центре внимания рынков остается ситуация вокруг выхода Великобритании из Европейского союза.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон, возможно, будет добиваться проведения досрочных выборов, после того как парламент отказался в срочном порядке принять закон о ратификации соглашения о Brexit, сообщило агентство Bloomberg.

По словам чиновника правительства Джонсона, если ЕС выполнит просьбу парламента об отсрочке Brexit до 31 января, премьер-министр объявит выборы. Джонсон также может снять законопроект с рассмотрения и попытается заручиться поддержкой парламентского большинства.

Председатель Евросовета Дональд Туск во вторник сказал, что будет советовать лидерам стран ЕС согласиться на просьбу Лондона перенести крайний срок для Brexit. "Принимая во внимание решение премьера Бориса Джонсона приостановить ратификацию соглашения о выходе из ЕС, я буду рекомендовать 27 членам ЕС согласиться на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока. Это позволит избежать Brexit без какого бы то ни было соглашения", - написал он в Twitter.

Ранее в Палате общин предварительно одобрили соглашение по Brexit, но в то же время отказались от предложения правительства завершить ратификацию в нижней палате британского парламента за три дня. В связи с этим Джонсон сообщил, что будет консультироваться с лидерами стран ЕС насчет дальнейших шагов. Кроме того, в ожидании результата этих консультаций он заявил о приостановке процедуры ратификации сделки.

Инвесторы также внимательно изучают отчеты компаний на предмет того, насколько замедление темпов экономического роста сказывается на показателях их деятельности.

Акции европейских чипмейкеров существенно подешевели на фоне более слабого, чем ожидалось, прогноза выручки американской Texas Instruments Inc. (TI), крупнейшего в мире производителя аналоговых интегральных микросхем. Цена бумаг германской Infineon Technologies AG снизилась на 1,7%, франко-итальянской STMicroelectronics - на 2,8%, голландской ASML Holding N.V. - на 0,7%.

Бумаги голландского пивоваренного концерна Heineken также упали в цене - на 3,1%, после того как компания отчиталась о росте чистой прибыли за девять месяцев, но слегка понизила прогноз органической операционной прибыли в текущем году.

Капитализация мексиканской Fresnillo, специализирующейся на добыче драгоценных металлов, на торгах в Лондоне опустилась на 1,7%, после того как компания сообщила, что добыча серебра и золота в 2019 финансовом году, вероятно, окажется у нижней границы прогнозируемого диапазона 55-58 млн унций серебра и 880-910 тыс. унций золота.

Акции французской PSA Group подорожали на 3,2%. Компания зафиксировала рост выручки в третьем квартале 2019 года на 1%, объяснив это наличием у нее хорошей линейки продукции, а также благоприятными ценовыми условиями.

Котировки бумаг ABB Ltd. выросли на 3,4%. Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования отчитался о падении чистой прибыли и выручки в третьем квартале, главным образом из-за ухудшения рыночных условий. Однако компания прогнозирует улучшение маржи операционной прибыли в текущем году.

Рыночная стоимость голландского производителя лакокрасочных материалов и покрытий Akzo Nobel NV увеличилась на 2%, так как компания сообщила о росте прибыли на 23% в третьем квартале и об обратном выкупе акций на сумму 500 млн евро.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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