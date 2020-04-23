Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 19:14

Лондон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Западной Европы выросли по итогам торгов в четверг.

Инвесторы оценивали последние экономические данные и отчеты крупных компаний, отражающие влияние пандемии коронавируса на показатели.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,9% и составил 333,24 пункта. Его значение опускалось в ходе торгов на отрицательную территорию на данных о падении сводного PMI еврозоны до рекордного минимума.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,97%, германский DAX - 0,95%, французский CAC 40 - 0,89%, итальянский FTSE MIB - 1,47%, испанский IBEX 35 - 0,40%.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в апреле 2020 года второй месяц подряд упал до рекордного минимума. Индикатор рухнул до 13,5 пункта в апреле по сравнению с 29,7 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным исследовательской компании Markit Economics. Падение оказалось существеннее прогноза аналитиков, которые ожидали снижения показателя сводного PMI региона до 25,7 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Значение сводного индекса PMI в Германии в апреле сократилось до 17,1 пункта с 35 пунктов месяцем ранее. При этом аналитики ожидали меньшего снижения показателя - до 31 пункта.

Во Франции сводный PMI упал до 11,2 пункта с 28,9 пункта. Значение показателя оказалось заметно ниже прогноза аналитиков в 26 пунктов.

Предварительное значение PMI в Великобритании также упало до исторического минимума в 12,9 пункта в апреле против 36 пунктов месяцем ранее. Индикатор для сектора услуг опустился до 12,3 пункта с 34,5 пункта. Показатель для обрабатывающей промышленности упал до 32,9 пункта с 47,8 пункта.

Помимо этого, падение индекса доверия предпринимателей к экономике Франции в апреле было самым сильным с начала его расчета в 1975 году из-за пандемии коронавируса COVID-19. Значение индекса делового доверия в текущем месяце рухнуло до 82 пунктов с 98 пунктов в марте, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee.

Индекс потребительского доверия в Германии, рассчитываемый GfK, упал до исторического минимума. В апреле он составил минус 23,4 пункта против плюс 2,3 пункта в предыдущий месяц. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное снижение - до минус 1,8 пункта, сообщает Trading Economics.

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в четверг предупредила лидеров Евросоюза, что экономика еврозоны может сократиться на 15% в результате пандемии коронавируса, отметив, что принимаемые властями меры являются недостаточными и запоздалыми, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Лагард выступила на саммите глав государств и правительств Европейского союза, который проходил в формате видеоконференции. В ходе встречи лидеры стран ЕС обсуждали проблемы преодоления социальных и экономических последствий кризиса, связанного с COVID-19.

Котировки акций британских девелоперов Taylor Wimpey и Vistry Group подскочили на 9,4% и 11,5% соответственно после того, как компании сообщили, что планируют постепенно возобновлять строительство. Taylor Wimpey начнет работы с 4 мая, в то время как Vistry Group возобновит строительство некоторых объектов с 27 апреля.

Акции французского автопроизводителя Renault подорожали на 4,2%. Компания сообщила о падении выручки в январе-марте на 19,2%. Продажи на глобальном рынке рухнули на 25,9%.

Цена бумаг германского автомобилестроительного концерна Daimler выросла на 3,2%. Автопроизводитель ожидает снижения финансовых и производственных показателей в текущем году из-за негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19, которая нанесла серьезный удар по деятельности компании в первом квартале.

Бумаги Hermes прибавили в цене 4,2%. Французский дом моды в первом квартале 2020 года сократил выручку из-за негативного влияния пандемии коронавируса на бизнес компании, однако показатель превысил ожидания экспертов.

Рыночная стоимость Credit Suisse увеличилась на 2,3%. Швейцарский банк отчитался о скачке чистой прибыли в первом квартале 2020 года на 75% за счет хороших результатов на глобальных рынках и дохода от продажи платформы InvestLab компании Allfunds Group, при этом показатель превзошел ожидания экспертов.

Капитализация Pernod Ricard повысилась на 0,9%. Производитель алкогольной продукции сообщил о падении выручки в третьем финквартале на 14,5%.

Служба финансово-экономической информации

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