Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 19:13

Лондон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили снижением торги в среду, трейдеры продолжили следить за развитием торгового конфликта США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 1,4% и составил 370,51 пункта. Значение индекса стало минимальным с 21 февраля.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени опустился на 1,15%, германский DAX упал на 1,57%, французский CAC 40 - на 1,7%, испанский IBEX 35 - на 1,2%, а итальянский FTSE MIB - на 1,3%.

Китайские СМИ сообщили, что Пекин может использовать редкоземельные металлы (РЗМ) как рычаг давления на США в торговом споре двух стран.

People's Daily, ключевое издание Коммунистической партии КНР, отмечает, что Штатам не стоит недооценивать способность Китая вести торговую войну. В микроблоге в Twitter китайской газеты Global Times говорится, что Пекин "серьезно" рассматривает возможность ограничения экспорта РЗМ в США, наряду с другими контрмерами.

CCTV также сообщает о планах Китая ограничить экспорт РЗМ в Штаты, ссылаясь на представителя Государственного комитета по реформам и развитию КНР (NDRC).

КНР является крупнейшим мировым поставщиком РЗМ и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах.

Президент США Дональд Трамп ранее сказал, что "Китай хотел заключить сделку", однако "США не готовы к этому". При этом Трамп добавил, что пошлины на китайские товары в Штатах могут "очень серьезно вырасти".

Акции сырьевого сектора снизились после объявления ArcelorMittal о расширении планов сокращения производства стального проката в Европе из-за ослабления спроса и роста импорта.

Как говорится в сообщении ArcelorMittal, компания снизит объемы производства первичной стали на своих заводах в Дюнкерке (Франция) и Айзенхюттенштадте (Германия). В четвертом квартале текущего года также будет сокращено производство стали на заводе в Бремене (Германия). Кроме того, компания сообщила о более длительной приостановке производства на заводе в Астурии (Испания), ранее планировавшейся на четвертый квартал.

Котировки ArcelorMittal, крупнейшего в мире производителя стали, завершили торги в Амстердаме в среду снижением на 4,2%.

Бумаги Rio Tinto, одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, подешевели на 2,7%, акции BHP Group потеряли 1,9%, Glencore - 0,6%, Anglo American - 2,3%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил о росте финансовых рисков в еврозоне за последние шесть месяцев. В полугодовом докладе ЕЦБ о финансовой стабильности отмечается, что больше других под угрозой находятся государства и компании с высокими уровнями долга.

Прогноз ЕЦБ для банковской отрасли является довольно мрачным: эксперты Центробанка предупреждают, что рентабельность фининститутов, уже являющаяся более слабой по сравнению с международными конкурентами, останется ниже уровней, устраивающих инвесторов.

Акции некоторых итальянских банков снизились из-за беспокойства о том, что Италии грозит штраф ЕС.

Бумаги Unione di Banche Italiane SpA подешевели на 0,22%, FinecoBank SpA - на 2,6%, Intesa Sanpaolo - на 1,1%.

Зампредседателя ЕЦБ Луис де Гиндос, представлявший доклад о финансовой стабильности в среду, заявил, что ситуация вокруг Италии подчеркивает необходимость следования европейскими странами бюджетным нормам, действующим в ЕС.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия готовится инициировать дисциплинарную процедуру в отношении Италии в связи с тем, что страна не сумела в достаточной мере ограничить уровень госдолга. В результате Италии может грозить штраф на сумму порядка 3,5 млрд евро.

Акции Renault продолжили рост на новостях о том, что итало-американская Fiat Chrysler Automobiles (FCA) направила французской компании предложение о слиянии на равных началах. Котировки Renault по итогам торгов прибавили 0,6%.

Лидером роста среди участников индекса Stoxx 600 оказались акции шведского производителя оборудования для радиационной терапии Elekta AB, которые завершили торги ростом на 18,9%.

Наибольшее снижение продемонстрировали бумаги немецкой компании Bechtle AG, занимающейся IT-системами: котировки упали на 8%.

ор аш ав*

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