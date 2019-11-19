Лондон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги во вторник разнонаправленными изменениями на фоне неопределенности исхода торговых переговоров между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,12% и составил 405,50 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,22%, германский DAX прибавил 0,11%, французский CAC 40 снизился на 0,35%. Испанский IBEX 35 поднялся на 0,01%, итальянский FTSE MIB упал на 0,57%.

Министерство торговли Китая в воскресенье сообщило о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином. В заявлении Минторга отмечалось, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

Однако, как передал телеканал CNBC в понедельник со ссылкой на источник в правительстве, китайские чиновники настроены пессимистично в отношении перспектив заключения сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять введенные ранее пошлины. Ранее Трамп заявил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо", но назвал "некорректной" информацию, что он согласился отменить пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это.

Тем временем министерство торговли США в понедельник продлило на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co. Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий. В результате Huawei потеряла доступ к оборудованию американских чип-мейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.

Согласно опубликованным во вторник данным, продажи автомобилей в Европе - 27 стран Европейского союза (без Мальты) плюс Исландия, Норвегия и Швейцария - в октябре существенно выросли из-за низкой базы сравнения и достигли рекордной величины для этого месяца с 2009 года. Число зарегистрированных новых машин в регионе увеличилось на 8,7% в годовом выражении - до 1 млн 177,746 тыс., говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). В январе-октябре текущего года регистрация новых автомобилей в Европе снизилась на 0,7% - до 12 млн 946,921 тыс. Сокращение было зафиксировано на рынках многих стран, однако в Германии показатель увеличился на 3,4%.

В числе лидеров роста во вторник оказались акции европейских банков. Цена бумаг HSBC повысилась на 1%, BNP Paribas - на 0,3%.

Акции Volkswagen AG подорожали почти на 1%, после того как автомобилестроительный концерн подтвердил прогноз на 2019 год и финансовые целевые показатели, установленные в стратегии развития бренда до 2025 года, хотя и снизил прогноз роста продаж на 2020 год.

Цена бумаг немецкой TLG Immobilien выросла на 4,7%, так как компания объявила о слиянии с Aroundtown SA в рамках сделки, которая будет осуществлена путем обмена акций и приведет к созданию крупнейшего в Германии игрока на рынке коммерческой недвижимости.

Бумаги EasyJet Plc подскочили на 5,3% на фоне публикации финансового отчета компании. Британский бюджетный авиаперевозчик сократил доналоговую прибыль в 2019 финансовом году на 3,4%, но увеличил выручку и сообщил, что количество бронирований билетов на первую половину 2020 финансового года слегка превосходит прошлогодний показатель.

Вместе с тем котировки акций Alpha Bank AE снизились на 0,7%, после того как греческий банк объявил о планах секьюритизации просроченных кредитов в объеме 12 млрд евро, что составляет более половины проблемной задолженности на его балансе.

ва вч ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!