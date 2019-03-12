Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 18:32

Лондон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов Западной Европы упали по итогам торгов во вторник, однако британский рынок завершил сессию в плюсе в ожидании голосования по проекту Brexit.

На момент закрытия торгов предполагалось, что британские парламентарии снова отклонят предложенный правительством проект соглашения с ЕС.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 во вторник снизился на 0,06% - до 373,25 пункта.

Инвесторов также тревожили перспективы американо-китайских торговых переговоров, поскольку торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил Конгрессу, что важно сохранять открытым вариант с повышением пошлин на импорт китайских товаров.

Запреты на эксплуатацию Boeing-737 MAX в ряде стран Европы, включая Германию, Францию и Великобританию, усилили волатильность фондового рынка.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,3% на фоне резкого падения фунта стерлингов, который подешевел к доллару и иене на 0,5%, к евро и швейцарскому франку - на 0,9%.

Французский CAC 40 повысился на 0,1%. Германский DAX потерял 0,2%, испанский IBEX 35 - 0,1%, итальянский FTSE MIB почти не изменился.

Во вторник стало известно, что объем промышленного производства в Великобритании в январе увеличился на 0,6% по сравнению с декабрем и снизился на 0,9% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,2% и падения второго на 1,3%.

В перерабатывающей промышленности объем производства подскочил на 0,8% в помесячном и снизился на 1,1% в годовом выражении. Оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Стоимость бумаг Domino's Pizza Group plc повысилась на 0,7%. Британская сеть пиццерий сократила доналоговую прибыль в 2018 году из-за роста расходов, однако повысила выручку. Кроме того, компания повысила годовые дивиденды на 5,6%, до 9,5 пенса на акцию.

Акции французского автопроизводителя Renault подешевели на 0,3% на новости о том, что руководство Renault, Nissan и Mitsubishi договорилось о создании нового руководящего органа для контроля операций альянса. Этот орган заменит руководящие структуры, созданные в период правления Карлоса Гона, а возглавит его председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар.

Цена бумаг Volkswagen AG упала на 2%. Руководство компании сообщило, что рентабельность по операционной прибыли бренда Volkswagen в 2018 году упала до 3,8% с 4,2% годом ранее, опустившись ниже целевой отметки в 4-5%. Операционная прибыль сократилась до 3,2 млрд евро с 3,3 млрд евро.

Капитализация Airbus выросла на 1,4% после того, как европейский авиастроительный концерн представил прототип многоместного самоуправляемого электрического аппарата вертикального взлета и посадки CityAirbus.

Аэротакси напоминает большой дрон или вертолет с четырьмя лопастями. Оно оборудовано четырьмя сидениями, работает на электроприводе и способно совершать рейсы без пилота в полностью автоматическом режиме. При этом CityAirbus может взлетать и приземляться вертикально, в связи с чем ему требуется сравнительно немного места для взлета и "парковки".

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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