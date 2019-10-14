Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 18:36

Лондон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торговую сессию в понедельник в минусе из-за сохраняющейся неопределенности вокруг торгового соглашения США и Китая и слабых статданных из КНР.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,49% и составил 389,69 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,46%, германский DAX - на 0,2%, французский CAC 40 - на 0,4%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,29% и 0,3% соответственно.

Китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Пекин может направить делегацию во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для подготовки совместно с американской стороной финальной версии соглашения, которая будет подписана главами двух стран в ходе планируемой встречи в рамках ноябрьского саммита АТЭС в Чили, отметил один из источников.

Другой источник сообщает, что Пекин хочет включения в финальное соглашение условия об отказе президента США Дональда Трампа от планируемого в декабре повышения пошлин на товары китайского экспорта объемом $160 млрд в год.

Тем временем статданные, обнародованные в понедельник, указали на продолжающееся снижение объемов китайского экспорта и импорта.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился второй месяц подряд - на 3,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт сократился пятый месяц подряд - на 8,5%.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение китайского экспорта в сентябре на 3%, импорта - на 6%.

Участники рынка на этой неделе также пристально следят за ситуацией вокруг выхода Великобритании из ЕС.

Королева Великобритании Елизавета II в ходе речи перед британским парламентом в понедельник назвала приоритетом действующего британского правительства выход из ЕС 31 октября.

Правительство Великобритании будет работать (с ЕС - ИФ) в сфере сельского хозяйства, рыбной ловли и торговли, чтобы "воспользоваться возможностями, появляющимися благодаря выходу из ЕС", подчеркнула королева. Кроме того, оно представит законопроект, ограничивающий свободу перемещения граждан ЕС после Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье сообщил кабинету министров, что соглашение о Brexit может быть достигнуто, однако переговорщики ЕС выразили сомнения в том, что планы Джонсона могут послужить основой для сделки о выходе Великобритании из блока, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Акции ряда европейских банков провели торговую сессию в минусе. Стоимость бумаг Royal Bank of Scotland снизилась на 1,4%, Banco Santander - на 0,99%, BBVA - на 1,73%.

Бумаги швейцарских фармкомпаний Roche Holding и Novartis подешевели на 0,4% и 0,8% соответственно на сообщениях СМИ о том, что США рассматривают возможность введения пошлин на швейцарские лекарственные препараты.

В лидерах падения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 оказались акции Jupiter Fund Management, которые потеряли в цене 5,7%, поскольку Bank of America Merrill Lynch и Barclays понизили целевую цену акций компании.

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