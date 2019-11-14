Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 18:24

Лондон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в четверг снижением на фоне сомнений в возможности США и Китая заключить торговое соглашение.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,36% и составил 404,41 пункта, при этом самый существенный спад продемонстрировал индикатор автомобильного сектора, который потерял более 1%.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,8%, германский DAX - на 0,38%, французский CAC 40 - на 0,1%, итальянский FTSE MIB - на 0,41%, испанский IBEX 35 - на 0,23%.

Торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Так, по словам источников, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, что входит в число ключевых требований КНР, отмечают источники.

Китай и США согласовали промежуточное торговое соглашение 11 октября. Предполагалось, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако саммит был отменен, и сроки подписания соглашения были перенесены на неопределенный срок.

Опубликованные в четверг статданные указали на неожиданный рост ВВП Германии в третьем квартале.

Экономика Германии в третьем квартале 2019 года увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 0,5%.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали уменьшения первого показателя на 0,1% и повышения второго на 0,5%.

Тем временем потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре выросли на 0,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Это минимальные темпы повышения показателя с июля 2017 года.

Окончательные данные совпали с предварительно объявленными результатами. Аналитики также не ожидали их пересмотра.

Объем розничных продаж в Великобритании в октябре 2019 года уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении продажи подскочили на 3,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,2%, второго - на 3,7%.

Акции Daimler снизились на 4,5% после того, как германский автопроизводитель объявил о программе сокращения расходов, которая "негативно скажется" на прибыли в 2020 и 2021 годах.

Бумаги CTS Eventim опустились на 7,2%, после того как KPS Stiftung объявила о продажу 4,2 млн акций поставщика услуг в сфере продаж билетов и индустрии развлечений.

Бумаги RWE AG подешевели на 2,5%, несмотря на то, что германская энергетическая компания увеличила прибыль за девять месяцев текущего года и улучшила годовой прогноз.

Акции Burberry выросли на 3,9%. Доналоговая прибыль британской компании, одного из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс", в первой половине финансового года превзошла ожидания экспертов.

Стоимость бумаг Merck KGaA снизилась на 3,3%, хотя германская химкомпания отчиталась о незначительном росте прибыли и скачке выручки на 8,1% в третьем квартале.

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