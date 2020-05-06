Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 10:36

Лондон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Западной Европы демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают новую порцию отчетов компаний и статистические данные, указавшие на рекордное за полвека падение заказов промпредприятий Германии в марте.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:13 МСК вырос на 0,21% и составил 336,19 пункта.

Британский индикатор FTSE увеличился на 0,25%, германский DAX снизился на 0,08%, французский CAC опустился на 0,15%. Итальянский FTSE MIB набрал 0,34%, испанский IBEX 35 потерял 0,43%.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с коронавирусом на фоне новостей о том, что Великобритания вышла на первое место по количеству смертей от COVID-19 в Европе, обойдя Италию.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в марте рухнул на 15,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Это максимальные темпы сокращения показателя почти за полвека - с 1975 года.

Аналитики прогнозировали в среднем падение на 10%, по данным Trading Economics.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в апреле 2020 года рухнул до 13,6 пункта с 29,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют итоговые данные исследовательской компании Markit Economics. Это минимальное значение индекса за всю историю его расчета.

Значение индекса активности в сфере услуг за апрель было пересмотрено до 12 пунктов по сравнению с предварительным показателем на уровне 11,7 пункта. Индикатор также достиг рекордно низкого значения. В марте индекс составил 26,4 пункта.

Значение сводного индекса PMI в Германии в апреле сократилось до 17,4 пункта с 35 пунктов месяцем ранее, также став минимальным за всю историю расчета. Индекс активности в сфере услуг в апреле рухнул до 16,2 пункта с 31,7 пункта.

Во Франции сводный PMI упал до рекордно низких 11,1 пункта с 28,9 пункта. Индекс в секторе услуг рухнул до 10,2 пункта по сравнению с 27,4 пункта в марте.

Акции BMW дешевеют на 3,7%. Компания предупредила, что ее прибыль в 2020 году существенно снизится по сравнению с годом ранее.

Цена бумаг химической компании Arkema снижается на 1,5% после того, как компания отчиталась о падении выручки и прибыли.

Бумаги Credit Agricole растут на 1,3%. Французский банк отчитался о падении чистой прибыли в минувшем квартале на 16%, однако показатель превзошел ожидания аналитиков. Выручка банка увеличилась на 7,1%.

Акции UniCredit дорожают на 1,6%. Итальянский банк получил убыток в первом квартале текущего года на фоне увеличения резервов на покрытие невозвратных кредитов и затрат, связанных с реализацией плана по сокращению расходов.

Стоимость акций Dialog Semiconductor растет на 4,6%. Производитель микрочипов отчитался о результатах за первый квартал 2020 года, которые соответствуют верхней границе прогноза.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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