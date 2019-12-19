Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 11:15

Лондон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы не показывают единой динамики на торгах в четверг, трейдеры оценивают статистические данные и ждут итогов заседания Банка Англии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:45 мск вырос на 0,05% и составил 414,60 пункта.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,12%, итальянский FTSE MIB - 0,03%. Тем временем германский DAX снизился на 0,15%, испанский IBEX 35 - на 0,07%, а французский CAC 40 не изменился.

Банк Англии подведет итоги декабрьского заседания в 15:00 мск.

Как прогнозирует большинство аналитиков, комитет по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Это самый высокий уровень с 2009 года.

Также не ожидается изменения объемов программ покупки гособлигаций и корпоративных бондов, которые составляют 435 млрд фунтов стерлингов и 10 млрд фунтов соответственно.

Тем временем Риксбанк (Центральный банк Швеции) в четверг повысил базовую процентную ставку до нуля с минус 0,25% годовых, как и ожидало большинство экономистов и аналитиков. Последний раз до этого шведский ЦБ поднимал ставку в декабре 2018 года, удивив рынок. Тогда ее размер был увеличен до минус 0,25% с рекордно низкой отметки минус 0,5%, державшейся с декабря 2015 года. Этот подъем стал первым с апреля 2011 года.

Опубликованные в четверг статистические данные указали на неожиданное снижение розничных продаж в Великобритании в ноябре. Объем розничных продаж в Великобритании в прошлом месяце уменьшился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Темпы снижения были максимальными с декабря 2018 года. В годовом выражении продажи выросли на 1%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,2%, второго - на 2,1%.

Европейские индексы практически не отреагировали на политические новости из США.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс. Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов Палаты представителей.

Акции Daimler снижаются на 0,9%, бумаги BMW - на 0,75%. Компании в среду обнародовали план ухода с североамериканского рынка каршеринга.

Цена бумаг Clariant растет на 2,2%. Швейцарская химическая компания договорилась о продаже подразделения, специализирующегося на полимерных добавках, американской компании PolyOne Corp. за $1,56 млрд.

Акции Hugo Boss дешевеют на 3,5%, поскольку аналитики Deutsche Bank понизили рекомендацию по цене бумаг германского производителя одежды и аксессуаров.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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