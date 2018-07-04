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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 12:19 04.07.2018 - 12:19

Лондон. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы колеблются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в среду из-за сохранения политической напряженности в регионе, а также неопределенности в торговых отношениях с США.

Вместе с тем данные о деловой активности в сфере услуг и экономике еврозоны в целом поддерживают рост.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос в ходе сессии на 0,2%, до 380,56 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 0,1%, германский DAX - менее чем на 0,1%, итальянский FTSE MIB почти не изменился. Вместе с тем французский CAC 40 поднялся на 0,2%, а испанский IBEX 35 - на 0,5%.

Власти Евросоюза рассматривают возможность проведения переговоров для согласования общих условий торговли с государствами, являющимися крупными производителями автомобилей, стремясь предотвратить перерастание спора с США в полномасштабную торговую войну, пишет газета Financial Times.

По данным источников издания, Еврокомиссия изучает возможность заключения многостороннего соглашения между крупнейшими мировыми автопроизводителями, включая США, Южную Корею и Японию. Участники соглашения могли бы согласовать пошлины на определенный круг продукции.

Как стало известно в среду, индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг еврозоны увеличился в июне до максимума за четыре месяца - 55,2 пункта по сравнению с 53,8 пункта в предшествующий месяц. При этом аналитики ожидали менее значительного повышения - до 55 пунктов ровно. В Германии, Франции и Италии зафиксирован активный рост в сфере услуг.

При этом затраты поставщиков услуг региона усилили подъем до максимума за семь лет из-за роста стоимости труда и повышения цен на нефть и другие энергоносители.

Тем временем сводный PMI поднялся в июне до 54,9 пункта с 54,1 пункта в мае, минимума с ноября 2016 года. Аналитики в среднем ожидали повышения до 54,8 пункта.

Курс ценных бумаг Danske Bank упал на 3,2% на торгах в Копенгагене из-за антикоррупционного расследования. По данным датского издания Berlingske, через его эстонское подразделение отмыты денежные средства подозрительного происхождения на 53 млрд датских крон ($8,3 млрд) - вдвое больше, чем предполагалось ранее.

Цена акций французского производителя кабельно-проводниковой продукции Nexans увеличилась на 1,2%. Компания назначила нового СЕО из числа внутренних кандидатов, им стал Кристофер Герен, работающий в Nexans с 1997 года. В марте его предшественник Арно Пупар-Лафарж неожиданно подал в отставку по личным причинам, но обещал консультировать нового CEO до конца сентября.

Акции крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP подешевели на 1,4% на торгах в Лондоне из-за опасений, связанных с потенциалом сырьевого рынка. Стоимость бумаг Antofagasta упала на 1%, Rio Tinto - на 1,4%.

Капитализация французского автопроизводителя Renault увеличилась на 1%. Компания в сотрудничестве с властями Парижа планирует запустить во французской столице сервис каршеринга для электромобилей. Как ожидается, к концу 2019 года для этого будут предоставлены около 2 тыс. электромобилей Renault.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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