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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 11:23 25.10.2018 - 11:23

Лондон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы в четверг начали торги в "красной зоне" вслед за распродажей на торговых площадках США и Азии, однако затем перешли к росту, и устойчивость европейского рынка вселяет в инвесторов надежду на восстановление и в других регионах, сообщает агентство Bloomberg.

Октябрь стал для мирового рынка акций самым тяжелым месяцем за шесть лет: сочетание торговых споров, геополитической напряженности и повышения процентных ставок Федерального резерва привело к пессимистичным ожиданиям. Кроме того, инвесторов отпугнули прогнозы ряда компаний: несмотря на отличные показатели прибыли и выручки в минувшем квартале, бизнес предупреждает о негативном влиянии растущих издержек и новых пошлин в следующие периоды.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался в начале торгов на 1%, но к 12:00 мск сократил падение практически до нуля, составив 353,16 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,3% на фоне укрепления фунта стерлингов. Однако французский CAC 40 поднялся на 0,7%, германский DAX -на 0,1%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,8%, итальянский FTSE MIB - 0,9%.

Министерство финансов Италии опровергло сообщение о том, что его глава Джованни Триа предлагал подать в отставку после того, как агентство Moody's в прошлую пятницу снизило суверенный рейтинг страны.

"На данный момент на рынках акций явно ощущается страх. Когда людям сложно объяснить, что является основной причиной изменений, нет и очевидного фактора, который может положить конец такому движению. Так что всё может стать намного хуже, прежде чем ситуация улучшится. Опасность в том, что иногда за падением следует коллапс", - предупредил инвесторов рыночный стратег McKenna Macro Грег Маккенна.

От Европейского центрального банка (ЕЦБ) рынок в четверг ждет не столько коммюнике, в котором не ожидается значимых изменений, сколько комментариев главы ЦБ Марио Драги о ситуации с бюджетом Италии и о влиянии Brexit на экономику еврозоны. Почти все экономисты сходятся в том, что ЕЦБ сохранит все три основные ставки до конца текущего года и какое-то время в 2019 году.

Как стало известно в четверг, ЦБ Норвегии не стал менять курс денежно-кредитной политики: базовая процентная ставка, которая на предыдущем заседании была повышена на 25 базисных пунктов, осталась на уровне 0,75%. Банк Норвегии предупредил о возможности дальнейшего повышения стоимости кредитования в ближайшие месяцы.

Между тем безработица в Норвегии в III квартале выросла до 4% с 3,8% кварталом ранее, что соответствовало ожиданиям рынка.

В Испании уровень безработицы упал до минимума с 2008 года - 14,55% в июле-сентябре по сравнению с 15,28% в предыдущем периоде. Показатель был лучше консенсус-прогноза, предполагавшего снижение лишь до 14,9%.

В Австрии рост промышленного производства в августе замедлился до минимума за полтора года - 2,8% в годовом выражении после скачка на 5% месяцем ранее.

В Германии индекс доверия бизнесменов к экономике страны, рассчитываемый институтом IFO, упал второй месяц подряд - со 103,7 пункта в сентябре до 102,8 в октябре. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения показателя - до 103 пунктов.

Курс ценных бумаг крупнейшей пивоваренной компании мира Anheuser-Busch InBev S.A. рухнул на 7,1% на торгах в Брюсселе. Ее прибыль за III квартал не оправдала ожидания рынка, и компания сократила дивиденды вдвое.

Рыночная стоимость WPP Plc падает рекордными темпами, на 17%. WPP, самая большая рекламная компания мира по объему выручки, ухудшила годовой прогноз.

Разочаровали инвесторов и квартальные отчеты финской Nokia и шведско-швейцарской ABB, акции которых подешевели на 1% и 3,7% соответственно.

Вместе с тем котировки акций ведущего ипотечного банка Великобритании Lloyds Banking Group выросли на 1,1%, поскольку квартальные результаты были лучше прогнозов. Доналоговая прибыль Lloyds составила 1,8 млрд фунтов, в среднм рынок ожидал 1,7 млрд фунтов. Затраты банка сократились на 3%, до 6,4 млрд фунтов. Финдиректор Lloyds Джордж Калмер объявил об отставке после семи лет работы в этой должности.

Бумаги нефтедобывающих компаний дешевеют на фоне падения нефтяных котировок. Курс акций Royal Dutch Shell снизился на 0,9%, Total - на 0,3%.

Цены акций горнорудных и металлургических компаний растут вслед за стоимостью цветных металлов: BHP прибавила 0,5%, Antofagasta - 3%, Rio Tinto - 1,2%, Glencore - 2,1%.

Служба финансово-экономической информации

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