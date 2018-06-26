Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 19:04 26.06.2018 - 19:04

Лондон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги во вторник без единой динамики после максимального за четыре месяца падения в понедельник, инвесторы продолжают следить за развитием ситуации в мировой торговле.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился по итогам сессии менее чем на 0,1%, до 377,25 пункта. Накануне он потерял 2%.

В лидерах роста во вторник были нефтегазовые (+0,6%) и технологические (+0,3%) компании, тогда как наиболее значительное снижение продемонстрировал телекоммуникационный сектор (-0,8%).

Британский FTSE 100 увеличился на 0,4%, испанский IBEX 35 - на 0,2%, итальянский FTSE - на 0,3%. Вместе с тем французский CAC 40 опустился на 0,1%, а германский DAX - на 0,3%. Основным негативным фактором для рынка остается перспектива эскалации конфликта США с Китаем и ЕС.

Вашингтон уже ввел пошлины на импорт китайских товаров на сумму $50 млрд в год и угрожает сделать то же самое с товарами на $200 млрд. Китай пообещал принять ответные меры.

В отношении европейских товаров также введены пошлины, на что ЕС дал симметричный ответ. После этого президент США Дональд Трамп заявил о возможном повышении сборов за ввоз в Штаты автомобилей европейского производства, на что министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил о готовности отреагировать на такой шаг ответными мерами.

"Если США вновь ударят по нам введением 20%-ной пошлины, теперь на импорт европейских автомобилей, мы опять ответим", - сказал министр.

Тем временем советник Белого дома по торговым вопросам Питер Наварро заявил в понедельник, что "США не планируют накладывать инвестиционные ограничения на весь мир".

Нефть Brent восстановила подъем после снижения накануне на сообщениях о том, США требует от государств-союзников прекратить закупки нефти у Ирана к 4 ноября. Августовский фьючерс подорожал на 2.2%, до $76,40 за баррель.

Акции BP прибавили в цене на 1,2%, Royal Dutch Shell - на 1,4%, Eni - 1%.

Цена бумаг британского оператора спутниковой связи Inmarsat Plc рухнула на 12,5% после того, как французская Eutelsat Communications SA сообщила об отказе от планов по приобретению британского конкурента.

Накануне компания подтвердила, что рассматривает такую возможность.

Котировки акций Eutelsat поднялись на 2,8%.

Капитализация французской энергокомпании Engie (бывшая GDF Suez SA) повысилась на 0,5% на новости, что компания не намерена претендовать на активы португальской EDP Renovaveis S/A в сфере возобновляемых источников электроэнергии. Ранее СМИ сообщали о возможности такой сделки.

Акции британского ритейлера J Sainsbury Plc подешевели на 2,2% из-за отчета Kantar Worldpanel, показавшего снижение продаж компании за 12 недель по 17 июня, несмотря на активные скидочные кампании.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP увеличилась на 2,5% на торгах в Лондоне. Компания достигла соглашения с властями Бразилии, согласно которому иск о взыскании с нее и с ее партнера Vale SA 155 млрд бразильских реалов ($41 млрд) в связи с прорывом плотины в штате Минас-Жерайс в ноябре 2015 года будет отложен на два года.

Другой иск, на 20 млрд реалов, будет отозван.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй ыъ ко бп*

Neuer Inhalt Horizontal Line