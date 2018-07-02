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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 11:05 02.07.2018 - 11:05

Лондон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы падают в понедельник вслед за азиатскими рынками из-за опасений в отношении мировой торговли и политических неурядиц в Германии.

Евро и фунт стерлингов дешевеют в понедельник из-за политических рисков.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился к 12:25 мск на 0,9%, до 376,62 пункта. Горнодобывающие и нефтегазовые компании стали лидерами снижения на фоне падения цен нефть и металлы, акции европейских банков дешевеют из-за опасений, связанных с состоянием финсектора в Испании и Италии.

Британский FTSE 100 потерял 0,9%, французский CAC 40 - 1%, германский DAX - 0,6%. Итальянский FTSE упал на 1,6%, испанский IBEX 35 - на 1,3%.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп подверг нападкам как страны ОПЕК, обвинив их в манипулировании нефтяным рынком, так и Евросоюз, который якобы притесняет США в торговых отношениях.

"Нельзя назвать начало второго полугодия счастливым, - отмечает главный сырьевой стратег Saxo Bank Оле Хансен. - Свою роль здесь играют и опасения торговой войны, и санкции США, и поток заявлений Трампа, и обеспокоенность торможением роста emerging markets".

В коалиционном правительстве Германии множатся разногласия, в том числе из-за миграционной политики. Глава Христианско-социального союза (ХСС) и министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, который накануне собирался подавать в отставку, в понедельник планирует встретиться с канцлером Ангелой Меркель и еще раз обсудить наболевшие вопросы.

В понедельник было обнародовано окончательное значение индекса менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности еврозоны. Индикатор опустился до минимального значения за 18 месяцев, составив в июне 54,9 пункта против 55,5 пункта в мае. Предварительное значение равнялось 55 пунктам, аналитики ожидали его подтверждения на этом уровне.

Между тем его значение существенно превышает 50 пунктов, что говорит о росте сектора.

В Великобритании промышленный PMI в прошлом месяце вырос до 54,4 пункта с 54,3 пункта в мае, тогда как экономисты прогнозировали снижение до 54 пунктов.

Цена бумаг германской ThyssenKrupp AG упала на 2,4% на торгах во Франкфурте после объявления о соглашении с индийской Tata Steel об объединении европейских активов. Согласно итоговым договоренностям, Tata Steel и ThyssenKrupp будут владеть равными долями в европейской сталелитейной компании, которую предлагается называть Thyssenkrupp Tata Steel B.V.

Рыночная стоимость Vedanta Resources Plc подскочила на 26,8% на торгах в Лондоне, до рекордного уровня. Учредитель компании, индийский миллиардер Анил Агарвал планирует выкупить доли миноритарных акционеров Vedanta.

Акции британского ритейлера Tesco подорожали на 0,5%, французского Carrefour - на 0,3%. Компании в понедельник объявили о создании альянса, который упростит процесс закупок и упрочит их позиции на переговорах с поставщиками.

Курс ценных бумаг Nestle SA снизился на 0,4%. Инвестор-активист Дэниэл Лёб, который год назад объявил, что приобрел акции компании на $3,5 млрд, настаивает на изменении стратегии Nestle, в частности, на продаже ее доли участия в L'Oreal.

Котировки акций Airbus упали на 2,2% из-за сообщений в СМИ о том, что компания не выполнит план по поставкам узкофюзеляжных самолетов A320neo в этом году из-за проблем с двигателями Pratt & Whitney.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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