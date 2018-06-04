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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 18:41 04.06.2018 - 18:41

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили преимущественно в плюсе торги в понедельник на фоне активности в сфере слияний и поглощений (M&A).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам торгов на 0,31%, до 388,11 пункта. Все отраслевые подындексы выросли.

Британский FTSE 100 прибавил 0,51%, французский CAC 40 поднялся на 0,14%, германский DAX - на 0,37%, испанский IBEX 35 вырос на 1,22%. Между тем итальянский FTSE MIB потерял 0,45%.

Позитивным фактором для рынков стало ослабление политической напряженности в Италии и Испании, где на прошлой неделе появились новые правительства.

Акции Societe Generale подорожали на 0,7% на информации FT о том, что итальянский UniCredit интересуется слиянием с французским банком. Руководство UniCredit выдвигает идею такой сделки уже несколько месяцев. Пока формальных предложений сделано не было, но члены совета директоров SocGen также изучают возможность такой комбинации, пишет газета.

Стоимость бумаг UniCredit понизилась на 0,8%.

Цена акций Air France-KLM взлетела на 5,5% после того, как сеть отелей AccorHotels заявила, что рассматривает возможность приобретения небольшого пакета акций франко-голландского авиаперевозчика.

Капитализация Accor сократилась на 7%.

Бумаги испанской Papeles y Cartones de Europa SA, известной как Europac, выросли в цене на 8,2%. Британский производитель упаковочных материалов DS Smith сделал предложение о покупке Europac за 1,67 млрд евро.

Стоимость акций DS Smith поднялась на 3%.

Акции Cie. Financiere Richemont SA подорожали по итогам торгов на 0,8%. Крупнейший мировой производитель ювелирных изделий сообщил о покупке британской Watchfinder, занимающейся продажей бывших в употреблении часов класса "люкс". Сумма сделки не раскрывается.

Также внимание инвесторов было направлено на торговые споры между США и другими странами мира.

В частности, третий раунд переговоров между США и Китаем в минувшее воскресенье завершился без какого-либо соглашения, и две крупнейшие экономики мира остаются на пути, который может привести к началу торговой войны стоимостью $100 млрд уже в этом месяце.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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