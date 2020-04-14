Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 10:41

Лондон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы в основном повышаются в ходе торгов во вторник на фоне заявлений ряда стран о подготовке к постепенной отмене ограничительных мер, введенных из-за вспышки коронавируса.

Европейские биржи были закрыты в пятницу и понедельник в связи с пасхальными праздниками.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:03 МСК поднялся на 0,85% и составил 334,62 пункта.

Германский индикатор DAX вырос на 1,05%, французский CAC 40 - на 0,34%, итальянский FTSE MIB - на 0,93%, испанский IBEX 35 - на 0,76%. Между тем британский индекс FTSE 100 снизился на 0,36%.

Некоторые европейские страны, включая Италию и Испанию, оказавшиеся в числе наиболее пострадавших из-за вспышки коронавируса, готовятся к отмене ряда ограничительных мер на фоне замедления распространения заболевания и снижения числа летальных случаев, пишет CNBC.

Как сообщили ранее итальянские СМИ, власти страны планируют после 20 апреля представить законопроект об ослаблении мер. Они рассматривают возможность возобновить строительные работы на дорогах и мостах. Также оперативный штаб прорабатывает правила, которые помогут возобновить работу предприятий и магазинов.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее сообщал, что после жестких ограничений власти Италии планируют перейти к фазе 2, когда меры будут частично ослаблены. На прошлой неделе он продлил ограничительные меры до 3 мая.

Германия также рассматривает возможность постепенного восстановления активности, заявил в интервью CNBC министр здравоохранения страны Йенс Шпан. В то же время он отметил, что такие меры, как дистанцирование, ношение масок и отмена массовых мероприятий, "должны сохраняться в ближайшие месяцы".

Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, в понедельник заявил, что режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 будет продлен до 11 мая. После 11 мая, по его словам, власти начнут поэтапно возвращать страну к нормальной жизни. В частности, один из приоритетов - возобновление работы учебных заведений.

Оптимизм инвесторов поддерживают статданные из Китая. Объемы китайского экспорта и импорта сократились в марте, однако темпы снижения замедлились. Экономическая активность в КНР постепенно восстанавливается после снятия ограничений, введенных ранее властями страны с целью предотвращения распространения COVID-19.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился в марте на 6,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение на 14%.

Объем импорта снизился на 0,9%. Аналитики ожидали падения на 9,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Котировки британской фармацевтической компании AstraZeneca подскочили на 5,2%. Компания сообщила об успехе третьей фазы испытания препарата для лечения рака легких.

Капитализация французской Electricite de France (EDF) растет на 1,3% после того, как энергетическая компания отозвала свой прогноз на 2020 и 2021 гг. из-за пандемии.

Лидером падения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 является сеть кинотеатров Cineworld Group, акции которой дешевеют на 14,9%. Стоимость нефтегазовой Tullow Oil упала на 6%.

Служба финансово-экономической информации

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