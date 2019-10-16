Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 11:58

Лондон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торговой сессии в среду после уверенного роста накануне, в центре внимания участников рынка находится ситуация вокруг выхода Великобритании из Европейского союза.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:27 МСК снизился на 0,29% и составил 392,89 пункта. К закрытию торгов вторника индикатор поднялся до 394,02 пункта, что, по данным MarketWatch, является максимумом с 22 мая 2018 года.

Британский индекс FTSE 100 потерял 0,2%, французский CAC 40 - 0,27%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB снизились на 0,34% и 0,07% соответственно. Тем временем германский индекс DAX поднялся на 0,04%.

Великобритания и Европейский союз близки к проекту соглашения по Brexit, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников агентства, стороны, принимающие участие в переговорах, близки к согласованию юридической части проекта соглашения с Брюсселем. Сообщается, что любая сделка будет зависеть от того, получит ли премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержку от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Ранее во вторник координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил журналистам, что считает возможным достижение соглашения между Брюсселем и Лондоном об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС в течение этой недели.

Опубликованные в среду статданные показали, что инфляция в Великобритании в сентябре осталась на уровне 1,7% в годовом выражении.

Средний прогноз экспертов предусматривал ускорение темпов роста до 1,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Великобритании в сентябре выросли на 0,1%, аналитики ожидали подъема на 0,2%.

Тем временем потребительские цены в еврозоне в сентябре выросли на 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Это минимальные темпы подъема с ноября 2016 года (0,6%).

Предварительные расчеты оценивали инфляцию на уровне 0,9%, и аналитики не ожидали пересмотра показателя. В сентябре относительно предыдущего месяца цены повысились на 0,2%, как и прогнозировалось.

Бумаги ASML Holding дешевеют на 0,3%. Нидерландский производитель оборудования для полупроводников отчитался о сокращении чистой прибыли на 7,9% в третьем квартале.

Котировки акций TomTom снижаются на 5,3%. Нидерландский производитель навигаторов получил чистый убыток по итогам третьего квартала из-за роста операционных расходов.

Стоимость акций Roche Holding растет на 0,72%, так как швейцарская фармкомпания улучшила прогноз роста продаж, отчитавшись об их подъеме на 9,5% в период с января по сентябрь.

Акции британского онлайн-ритейлера ASOS дорожают на 16,7%. Компания отчиталась о резком падении доналоговой прибыли в 2019 финансовом году, но сообщила о росте продаж на всех рынках.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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