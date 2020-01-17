Лондон. 17 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в пятницу после публикации данных о росте ВВП Китая в 2019 году, которые совпали с прогнозами аналитиков.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:03 МСК поднялся на 0,81% и составил 423,95 пункта. К закрытию рынка в четверг индекс вырос на 0,2% - до рекордных 420,52 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,66%, германский DAX - на 0,80%, французский CAC 40 - на 1,04%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,63% и 1,36% соответственно.

Центральным событием для рынков на этой неделе стала новость о том, что президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Китай нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это Вашингтон не будет вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе. После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут.

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2020 год вслед за подписанием США и Китаем торгового соглашения. Согласно новому прогнозу Fitch, мировая экономика в этом году увеличится на 2,6%, как и годом ранее. Предыдущий прогноз Fitch, опубликованный 5 декабря, предполагал, что мировой ВВП вырастет на 2,5% в текущем году.

Прогноз подъема экономики Китая на 2020 год повышен экспертами Fitch на 0,2 процентного пункта - до 5,9%.

Темпы роста экономики Китая в 2019 году, по предварительным данным, составили 6,1%, то есть соответствовали предусмотренным планом экономического развития страны 6-6,5%, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ). Инвестиции в основной капитал увеличились за минувший год на 5,4%. Кроме того, в декабре рост розничных продаж и динамика промышленного производства в Китае оказались лучше ожиданий.

На этом фоне выросли акции европейских предприятий горнодобывающей и металлургической отраслей. Подындекс горно-металлургических компаний в составе Stoxx Europe 600 поднимается на 1,6%. Цена бумаг крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group растет на 2,4%, Rio Tinto - на 2,6%, Anglo American - на 2%, Glencore - на 1%. Бумаги сталелитейных компаний ArcelorMittal и Salzgitter прибавляют в цене 1,7% и 2,8% соответственно.

Между тем объем розничных продаж в Великобритании в декабре 2019 года уменьшился второй месяц подряд - на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении продажи выросли на 0,9%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,6%, второго - на 2,7%.

Акции Cie. Financiere Richemont SA подскочили на 5% после того, как крупнейший мировой производитель ювелирных изделий Cie. Financiere Richemont SA сообщил о росте выручке в третьем финансовом квартале, на который обычно приходится пик продаж в связи с рождественскими и новогодними праздниками, на 6%. Цена бумаг Richemont ранее поднималась на 5,7%, максимально с января 2017 года.

Котировки акций розничной сети потребительских товаров FNAC Darty упали на 9,6%, так как компания предупредила о снижении годовой выручки на фоне слабых продаж в рождественский период.

Бумаги Swedish Orphan Biovitrum подорожали на 10,7%, после того как шведская фармацевтическая компания повысила прогнозы прибыли и выручки за 2019 год благодаря хорошим продажам некоторых препаратов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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