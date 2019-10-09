Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 12:20

Лондон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в среду, инвесторы оценивают новости, касающиеся торговых отношений США и Китая, в преддверии нового раунда переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600, снизившийся при открытии торгов, к 12:30 мск вырос на 0,6% и составил 381,02 пункта. При этом в лидерах роста оказались акции компаний телекоммуникационного и потребительского секторов.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,5%, германский DAX - на 1,2%, французский CAC 40 - на 0,9%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,7% и 0,9% соответственно.

Пекин в среду потребовал от Вашингтона снять ограничения с китайских технологических фирм, внесенных ранее на этой неделе властями США в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий, сообщает MarketWatch.

Минторг США внес в этот список 28 китайских компаний за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР.

В Китае назвали решение Вашингтона "вмешательством в дела КНР".

Минторг КНР заявил, что Пекин "примет все необходимые меры, чтобы твердо защитить" интересы страны. Детали о возможных ответных мерах Китая в заявлении Минторга не приводятся.

Накануне Вашингтон также объявил о введении визовых ограничений для ряда официальных лиц Китая и их семей из-за притеснения уйгуров, этнических казахов, киргизов и других представителей исповедующих ислам меньшинств.

Кроме того, во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем в особенности фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции.

"Судя по нападкам США на китайские фирмы на этой неделе, торговые переговоры могут оказаться менее конструктивными, чем предполагалось, что усиливает риски для глобального экономического роста", - отмечает экономист FirstRand Bank Нема Рамхелаван-Бана. - В отсутствие увеличения бюджетных расходов страны предоставят центральным банкам возможность смягчить удар посредством дальнейшей аккомодации денежно-кредитной политики".

Усиление напряженности в американо-китайских отношениях отодвинуло на второй план комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, заявившего, что Федрезерв увеличит покупку краткосрочных госбумаг, чтобы избежать повторения неожиданных проблем с ликвидностью, появившихся на денежном рынке в сентябре.

Пауэлл рассчитывает, что план по увеличению объема резервов будет готов к заседанию ФРС, которое пройдет 29-30 октября. Целью этого плана будет восстановление объема резервов до уровня, существенно выше нижней точки в $1,4 трлн, отмеченной в прошлом месяце.

Позднее в среду будет опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС, по итогам которого регулятор понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до диапазона от 1,75% до 2% годовых.

Поддержку рынку оказывает хорошая финансовая отчетность компаний.

Акции GVC Holdings Plc дорожают на 2,9%, так как британская букмекерская компания повысила годовой прогноз прибыли во второй раз за последние три месяца.

Цена бумаг нидерландской компании в сфере доставки еды из ресторанов Takeaway.com NV растет на 1,2%, поскольку компания зафиксировала увеличение объема заказов на 87% в третьем квартале. Бумаги ее британского конкурента Just Eat Plc прибавляют 1,5%.

Акции французской энергетической компании Electricite de France (EDF) подешевели на 1,9%, после того как компания сообщила, что ремонт сварных швов на АЭС, строительство которой ведется на западе Франции, увеличит стоимость проекта на 14%, до 12,4 млрд евро.

ва вч ав*

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