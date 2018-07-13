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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 11:27 13.07.2018 - 11:27

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Европейские рынки акций растут в ходе торгов в пятницу и завершают неделю в плюсе, тема торговой войны, по мнению экспертов, уже в достаточной степени отражена в текущих котировках.

При этом трейдеры и аналитики внимательно следят за ходом визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, а также за реакцией Евросоюза на опубликованный в четверг план выхода Британии из ЕС.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился в ходе торгов на 0,3%, до 385,61 пункта. С начала недели он поднялся почти на 0,9%.

Новый план Лондона по Brexit может сорвать торговую сделку с США, заявил Д.Трамп в интервью британской газете The Sun.

Британский FTSE 100 прибавил 0,6% на фоне ослабления курса фунта, итальянский FTSE MIB - 0,5%, французский CAC 40 и германский DAX выросли на 0,4%.

Вместе с тем испанский IBEX снизился на 0,3% вслед за финансовым сектором, общий индикатор которого опустился на 0,8%. Акции банка Santander подешевели на 1,1%, Banco de Sabadell - на 0,9%, BBVA - на 0,8%.

Инфляция в Испании составила в июне 2,3% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу окончательные данные. Динамика показателя соответствовала ожиданиям рынка и предварительной оценке.

В Швейцарии цены производителей и цены на импортную продукцию выросли самыми быстрыми темпами с 2008 года - на 3,5% в годовом выражении после подъем на 3,2% в мае. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение майских темпов роста.

Согласно опубликованным в пятницу данным, Китай увеличил экспорт в июне на 11,3% в долларовом выражении, а импорт - на 14,1%. Темпы роста, как экспорта, так и импорта, замедлились по сравнению с майскими показателями в 12,2% и 26%. Аналитики в среднем ожидали повышения китайского экспорта в июне на 10%, импорта - на 20,8%, сообщает Trading Economics.

Профицит торгового баланса Китая с США в июне подскочил до $28,97 млрд, максимума с начала отслеживания этих данных в 1999 году. Экспорт в США вырос до рекордных $42,62 млрд.

Акции горнодобывающих компаний подешевели в Лондоне из-за опасений, связанных с ожидаемым сокращением спроса на руду и металлы в Китае. Цена бумаг производителя меди Fresnillo упала на 0,5%, крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP - также на 0,5%, Anglo American - на 0,8%.

Курс ценных бумаг германского инжинирингового конгломерата ThyssenKrupp AG опустился на 0,4%. Врио гендиректора компании назначен ее финансовый директор Гидо Керкхофф. CEO Хайнрих Хисингер неожиданно ушел в отставку на прошлой неделе. Компания ведет поиски нового гендиректора, но пока не уточняет, сколько времени они займут.

Котировки акций крупнейшего производителя алкоголя в Европе Diageo Plc выросли на 1,4% после того, как Goldman Sachs улучшил их оценку с "нейтрально" до "покупать".

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