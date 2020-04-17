Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 12:05

Лондон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Западной Европы растут в ходе торгов в пятницу, инвесторы сосредоточились на планах властей некоторых европейских стран постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Поддержку рынку оказали новости о том, что препарат, разработанный компанией Gilead Sciences, проходит успешные испытания в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Исследователи медицинского центра Чикагского университета сообщили о "быстром выздоровлении" 125 пациентов с COVID-19, принимавших экспериментальный препарат remdesivir, пишут СМИ.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:24 МСК поднялся на 2,61% и составил 333,41 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 2,63%, германский DAX - на 3,22%, французский CAC 40 - на 3,5%, итальянский FTSE MIB - на 2,26%, испанский IBEX 35 - на 2,47%.

Власти Дании планируют снять еще ряд ограничений, введенных ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ. С 20 апреля будет разрешено возобновить работу таким предприятиям малого бизнеса, как, например, парикмахерские, салоны красоты и автошколы.

На этой неделе школьникам до 5-го класса и дошкольникам в Дании позволили возобновить посещение занятия. Школьники старше 11-12 лет продолжают обучаться дистанционно.

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель накануне заявила, что страна готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.

"Мы и дальше должны будем соблюдать минимальную дистанцию в 1,5 метра, находиться в общественном месте можно будет только вдвоем или с членами семьи, это правило будет действовать и дальше, его соблюдение будет отслеживаться", - сказала Меркель журналистам в Берлине. При этом с понедельника будут открыты часть магазинов, а с 4 мая - школы.

Инвесторы, похоже, не отреагировали на статданные о падении ВВП Китая.

Китайский ВВП рухнул в первом квартале 2020 года на 6,8% в годовом выражении - это первое снижение экономики КНР с начала публикации квартальных данных о ВВП Государственным статистическим управлением (ГСУ) в 1992 году.

Резкий спад отражает тяжелый ущерб, нанесенный китайской экономике вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничениями, введенными властями страны с целью сдерживания ее распространения. Теперь китайскому правительству необходимо принимать меры для поддержки экономики в условиях возросшей безработицы и социальной нестабильности, пытаясь удержать при этом под контролем долговую нагрузку и финансовые риски, отмечают эксперты.

В лидерах роста в индексе Stoxx Europe 600 находятся акции Cineworld Group, которые дорожают на 18,2%.

Акции Roche Holding укрепляются на 1,4%. Швейцарская фармкомпания сообщила, что разрабатывает новый серологический тест на выявление антител в крови пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Бумаги Novartis прибавляют в цене 1,6%, AstraZeneca - 2,3%, Sanofi - 2,2%, Novo Nordisk - 0,8%.

Акции производителей одежды также дорожают: цена бумаг H&M растет на 6,2%, Hugo Boss - на 6,1%, a LVMH - на 4,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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