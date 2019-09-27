Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 12:33

Лондон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в пятницу на фоне оптимизма инвесторов по поводу возобновления американо-китайских торговых переговоров, хотя подъем котировок ограничивает политическая неопределенность в США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 МСК вырос на 0,44% и составил 391,68 пункта. С начала этого месяца он вырос примерно на 3,2%.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,09%, германский DAX - на 0,61%, французский CAC 40 - на 0,26%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,57% и 0,26% соответственно.

Основное внимание инвесторов сосредоточено на политической ситуации в США.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса на этой неделе распространил документ от информатора, согласно которому президент США Дональд Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство.

Речь идет о попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Если такая попытка подтвердится, это может стать аргументом в пользу начала процедуры импичмента Трампа.

В то же время инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг торговых отношений США и Китая.

Торговые переговоры двух стран должны возобновиться 10-11 октября в Вашингтоне, сообщил телеканал CNBC в четверг со ссылкой на три источника. По словам одного из собеседников телеканала, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ будет представлять делегацию из Китая.

Ранее Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие. Он отметил, что видит "хорошие шансы" на достижение соглашения с КНР, добавив, что Пекин уже начал наращивать закупку в Штатах таких продуктов, как говядина и свинина.

Также участники рынка оценивают статданные из еврозоны.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре выросли на 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Темпы роста показателя стали минимальными с мая. Относительно августа цены снизились на 0,4%. Аналитики ожидали роста цен в годовом выражении на 1,3% и прогнозировали снижение на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Потребительские расходы во Франции в августе не изменились относительно предыдущего месяца, по данным Insee. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 0,3%. Тем временем снижение потребительских расходов в годовом выражении составило 0,4%, хотя аналитики ожидали уменьшения всего на 0,1%.

Тем временем сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в сентябре 2019 года опустился до 101,7 пункта с 103,1 пункта в августе, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Значение показателя стало минимальным с февраля 2015 года. Аналитики в среднем ожидали снижения индикатора до 103 пунктов.

Индекс доверия британских потребителей к экономике страны в сентябре вырос на 2 пункта относительно предыдущего месяца - до минус 12 пунктов, говорится в исследовании GfK NOP Ltd. Аналитики в среднем ожидали, что показатель останется без изменений и составит минус 14 пунктов.

В лидерах роста среди основных отраслевых индексов в пятницу оказались акции горнорудного сектора.

Цена бумаг норвежской Norsk Hydro ASA, одного из крупнейших мировых производителей алюминия, повысилась на 1,4%, после того как федеральный суд Бразилии отменил последнее производственное эмбарго на ключевом заводе, принадлежащем компании.

Бумаги технологического сектора между тем показывают динамику хуже рынка на фоне разочаровывающего прогноза американской Micron Technology Inc.

Акции производителя микросхем Infineon Technologies подешевели на 1,6%, а цена бумаг конкурирующей AMS AG, снизилась на 1,2%. Бумаги STMicroelectronics NV на торгах в Милане дорожают на 0,6%.

Акции Imperial Brands дешевеют на 1,9%, снижаясь вторую сессию подряд, после того как производитель табачной продукции ухудшил годовой прогноз выручки и прибыли.

ва вч *

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