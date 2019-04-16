Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 13:01

Лондон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно поднимаются в ходе торгов во вторник, участники рынка оценивают статданные из Великобритании и Германии и следят за корпоративными новостями.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:43 МСК поднялся на 0,2% - до 388,84 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,34%, германский DAX - на 0,62%. Французский CAC 40 потерял 0,06%, испанский IBEX 35 - 0,1%, итальянский FTSE MIB - 0,15%.

Как стало известно во вторник, безработица в Великобритании, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), за три месяца по февраль 2019 года не изменилась и составила 3,9%. Число рабочих мест за декабрь-февраль увеличилось на 179 тыс.

Тем временем индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, подскочил в апреле до 3,1 пункта, максимального значения за год, с минус 3,6 пункта в марте. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали подъем показателя до 0,5 пункта.

Оценка экспертами текущей ситуации снизилась до 5,5 пункта с 11,1 пункта, ожидалось менее существенное снижение - до 8,5 пункта.

Поддержу рынку также оказала новость о том, что ЦБ Китая совершил вливание ликвидности на рынок в размере 40 млрд юаней (почти $6 млрд) после 18-дневного перерыва.

Цена бумаг Rio Tinto снижается на 0,2% после того, как компания снизила целевой показатель добычи железной руды на 2019 год.

Вместе с тем рост цен на желруду привел к повышению котировок других горнодобывающих компаний, включая Glencore (+0,6%) и Evraz (+1,6%).

Стоимость акций германского онлайн-ритейлера Zalando SE подскочила на 10% на сообщении компании, что ее прибыль в первом квартале будет выше прогнозов.

Акции Lufthansa дорожают на 0,6%, несмотря на то, что компания предупредила о существенном убытке и сокращении выручки в прошлом квартале.

Котировки бумаг британского ритейлера одежды JD Sports Fashion Plc подскочили на 4,6% на новости о росте доналоговой прибыли в январе-марте на 15%.

Рыночная стоимость испанского банка Santander снижается на 0,4% после того, как банк сообщил о планах выкупить конвертируемые облигации на сумму $1,5 млрд.

Бумаги германской сталелитейной компании ThyssenKrupp дорожают на 3,5%, швейцарской фармкомпании Roche - на 0,3%, голландского банка ING Groep - на 1,6%, испанского ритейлера Inditex - на 1,5%, итальянского банка UniCredit - на 1,6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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