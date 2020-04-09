Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 10:52

Лондон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в четверг, инвесторы надеются на скорое ослабление ограничительных мер, призванных сдержать распространение коронавируса, пишет MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:19 МСК поднялся на 1,49% и составил 331,54 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,92%, германский DAX - на 1,96%, французский CAC 40 - на 1,53%, итальянский FTSE MIB - на 1,83%, испанский IBEX 35 - на 1,13%.

Советники Белого дома начали активно обсуждать план восстановления экономической деятельности в США с начала мая, сообщил телеканал CNN. Европейские правительства также начали рассматривать пути отмены карантинных мер.

"Финансовые рынки, вероятно, не только смотрят на рост количества заболевших и летальных случаев, но и оценивают, когда могут быть ослаблены ограничительные меры. Риск в том, что они могут опережать события и обрекать себя на разочарование позже в этом месяце", - отмечает главный рыночный аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон, которого цитирует MarketWatch.

Оптимизм трейдеров может ослабнуть на данных о новых заявках на пособие по безработице в США, пишет CNBC. В четверг министерство труда США опубликует данные о количестве американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 4 апреля. По оценке аналитиков, их число составило 5,25 млн, свидетельствуют данные Trading Economics. По итогам двух предыдущих недель число новых заявок приблизилось к 10 млн.

Экономисты прогнозируют, что в апреле уровень безработицы в стране может превысить 10% по сравнению с 4,4% в марте и 3,5% в феврале, отмечает CNBC.

Объем промпроизводства в Великобритании в феврале вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные британского Национального статистического управления (ONS). Относительно февраля прошлого года промпроизводство опустилось на 2,8%. Эксперты ожидали рост первого показателя на 0,1% и снижение второго на 2,9%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Помимо этого, в четверг должны возобновиться переговоры министров финансов стран Еврогруппы о выработке согласованного экономического ответа на кризис, вызванный пандемией. По итогам предыдущей видеоконференции, которая началась во вторник и продлилась 16 часов, страны не смогли прийти к соглашению.

Акции швейцарских банков UBS и Credit Suisse в четверг дорожают на 2,1% и 3,4% соответственно. Банки сообщили, что разделят на две части дивидендные выплаты за 2019 год в ответ на соответствующую просьбу финансового регулятора Швейцарии (Financial Market Supervisory Authority, FINMA). Первая часть дивидендов - $0,365 на акцию - будет выплачена акционерам UBS в мае, вторая часть - в ноябре текущего года.

Котировки крупнейшего в мире производителя алкогольной продукции Diageo повышаются на 2,9%. Британская компания отозвала прогноз по росту выручки и операционной прибыли на 2020 финансовый год (завершится в конце июня). Помимо этого, Diageo приостановила программу обратного выкупа акций, но подтвердила выплату дивидендов, запланированную на апрель.

Стоимость Just Eat Takeaway.com взлетела на 10,3%, после того как компания сообщила, что заказы сервиса доставки Takeaway.com начали восстанавливаться на основных рынках, включая Нидерланды, Германию и Польшу, после падения в середине марта.

Акции германской SAP, крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для управления предприятиями, дорожают на 1,9%. Компания отчиталась о росте выручки в первом квартале и скорректировала годовой прогноз с учетом последствий пандемии коронавируса для своего бизнеса.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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