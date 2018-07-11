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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 20:01 11.07.2018 - 20:01

Лондон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы в среду резко снизились из-за очередного витка торговой войны между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд, сделав тем самым еще один шаг в эскалации торгового конфликта с Пекином. Ранее Д.Трамп заявлял, что в итоге он готов ввести дополнительные тарифы практически на все поставки из КНР, составляющие сейчас около $500 млрд в год, если Пекин будет отвечать на новые пошлины аналогичными мерами в отношении американских товаров и не пойдет на уступки.

По данным газеты The Wall Street Journal, Китай в ответ может затормозить процесс одобрения сделок M&A с участием американских компаний и выдачу им лицензий и разрешений на ведение деятельности.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов 11 июля уменьшился на 1,3% - до 381,40 пункта, падение стало максимальным за две недели. До этого индикатор демонстрировал рост по итогам шести сессий подряд.

Французский индикатор CAC 40 упал на 1,5%, как и германский DAX, британский FTSE 100 - на 1,3%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли по 1,6%.

Лидерами снижения выступали котировки акций нефтегазовых и других сырьевых компаний, соответствующие отраслевые индексы упали на 2,4% и 2,3%.

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton к закрытию торгов в Лондоне опустилась на 3,1%, Rio Tinto - на 3%, Anglo American - на 3,9%, Glencore - на 4,8%.

Бумаги ведущего мирового сталепроизводителя ArcelorMittal подешевели на 3,9%, ThyssenKrupp - на 3,6%.

Вслед за падением цен на нефть акции нефтепроизводителей Equinor и Royal Dutch Shell подешевели соответственно на 1,9% и 2%. BP потеряла 3,2% капитализации.

Курс акций Volkswagen уменьшился на 2,1%, BMW - на 1,5%, PSA Peugeot - на 1%.

Котировки бумаг британской Burberry Group упали на 4,1%. Розничные продажи одного из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс" в первом финансовом квартале (13 недель, завершившихся 30 июня) практически не изменились.

Цена бумаг Sky Plc уменьшилась на 0,5% - до 14,89 фунта. Американская 21st Century Fox Inc. повысила предложение о покупке Sky до 14 фунтов стерлингов за акцию, что соответствует оценке британского оператора платного телевидения на уровне 24,5 млрд фунтов ($32 млрд).

Между тем акции Barratt Developments подорожали на 3,5% после того, как британская строительная компания заявила, что ожидает повышения прибыли в 2018 году на 9%.

Стоимость бумаг крупнейшего французского издательства Lagardere поднялась на 2,5% после того, как аналитики Goldman Sachs улучшили рекомендации для них до "покупать".

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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